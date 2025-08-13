ChatGPT tendrá una versión de pago de menos de 4 euros al mes: esto es lo que ofrecerá

Hace menos de una semana, OpenAI presentó oficialmente GPT-5, un nuevo modelo de lenguaje que mejora la capacidad de razonamiento, la calidad del código y la experiencia de usuario de las versiones anteriores y durante dicho evento, su CEO Sam Altman salió a la palestra para asegurar que ChatGPT-5 no nos quitará el trabajo, al menos de momento, ya que todavía no es capaz de realizar trabajos humanos.

Pues bien, ahora la compañía liderada por Altman acaba de lanzar un nuevo plan de suscripción de pago para ChatGPT más barato que cuesta menos de 4 euros al mes.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber de esta nueva suscripción asequible de ChatGPT, incluidas sus características y su disponibilidad.

'ChatGPT Go' cuesta menos de 4 euros mensuales al cambio, pero no llegará a España

Recientemente, el medio especializado Bleeping Computer ha compartido un informe en el que se hace eco de una publicación del tipster Tibor Blaho en X, la antigua Twitter, en la que nos adelanta que OpenAI ha actualizado los planes de pago de ChatGPT con la inclusión de una nueva modalidad más barata.

Como puedes apreciar en la imagen que acompaña al citado post, el cual te dejamos sobre estas líneas, este nuevo plan de pago se llama 'ChatGPT Go', cuesta 399 rupias indias al mes, unos 3,90 euros al cambio e incluye todas estas características:

Acceso a GPT-5

Mensajería y cargas ampliadas

Creación de imágenes ampliada

Investigación profunda limitada

Memoria y contexto más largos

Análisis de datos avanzado extendido

Eso sí, Blaho también recalca que la página web de ChatGTP deja claro que este nuevo plan de pago barato de ChatGPT solo estará disponible en algunas regiones, algo que parece indicar que únicamente llegará a India y otros países en desarrollo.

Parece poco probable que 'ChatGPT Go' acabe aterrizando en España y, por lo tanto, si queremos contratar un plan de pago de ChatGPT en nuestro país tendremos que recurrir a las dos suscripciones disponibles en la actualidad: ChatGPT Plus que es un poco más completa que la nueva versión 'Go' y que tiene un precio de 23 euros al mes y ChatGPT Pro que incluye acceso completo a la plataforma de IA de OpenAI y que cuesta 229 euros al mes.