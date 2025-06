Se come a 'La que se avecina': es mucho más graciosa y la tienes en streaming

En 2019, Alberto y Laura Caballero, los creadores de éxitos como La que se avecina y Aquí no hay quien viva (y no admito debates sobre cuál es mejor, porque no hay ningún tipo de duda), decidieron probar suerte en un entorno muy distinto al habitual: el campo. La serie mantiene la estructura coral característica de los hermanos, con múltiples tramas y personajes entrelazados, encarnados por verdaderos iconos de la comedia española, como Carlos Areces, María Hervás o Santi Millán.

Aunque su paso por Telecinco fue algo irregular en audiencias, la serie funcionó bastante bien en su llegada al streaming, donde encontró un público más fiel y una oleada de buenas críticas, especialmente por su humor blanco y el cariño con el que retrata la España vaciada. En la plataforma de IMDb alcanza un notable 7,3/10, una nota que desciende en un punto en FilmAffinity, pero su acogida en foros y redes fue todavía mejor. Como curiosidad, el pueblo ficticio es en realidad Valdealvilla, una pedanía soriana que se rehabilitó solo para la serie, y donde todo el equipo técnico y artístico vivió durante los meses de rodaje.

Humor blanco en una serie más española que la tortilla de patata

¿Qué harías si un día te cansas del estrés y la rutina de la gran ciudad? Pues, seguramente, lo mismo que este grupo de urbanitas hastiados de la vida: trasladarte a algún pueblo perdido de la mano de Dios, en busca de una vida más tranquila y auténtica. El egocéntrico empresario Juanjo Soler (Carlos Areces), la fracasada actriz Amaya González (María Hervás), la madre soltera Laura Gascón (Ruth Díaz), y el joven idealista Nacho Barbero (Daniel Pérez Prada) deciden instalarse en Peñafría, una aldea semiabandonada -y ficticia- de la provincia de Soria, tras responder a un anuncio que prometía vivienda gratis y una nueva vida lejos del mundanal ruido.

Al llegar, descubren que el lugar no está tan vacío como pensaban y deben convivir con los peculiares habitantes locales, lo que da pie a numerosos choques culturales, situaciones cómicas y enredos de todo tipo. Los recién llegados intentan imponer sus ideas progresistas, desde ecologismo y feminismo hasta planes de emprendimiento para convertir el pueblo en un destino turístico, mientras los locales defienden sus costumbres ancestrales con terquedad y picardía. Esta dinámica se mantiene durante varias temporadas, mostrando cómo ambos grupos pasan del rechazo mutuo a la cooperación, siempre con situaciones absurdas que desmontan los tópicos sobre la vida rural y urbana.

Si te encanta la comedia española y quieres echarte unas buenas risas, 'El pueblo' no puede faltar en tu lista. Tiene 4 temporadas y 32 capítulos en total, con una duración aproximada de 70 minutos cada uno, el tiempo habitual en este tipo de series. Podrás encontrarla completa en Prime Video, y en caso de no estar suscrito al servicio de streaming de Amazon, las entregas 1-3 también se pueden ver en la plataforma de Mitele.