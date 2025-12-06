Como una película de espías futurista: captan a un robot humanoide chino husmeando en la frontera con la India

El reemplazo de las máquinas hace ya tiempo que empezó, llegando a realizar algunos trabajos que parecen estar quedando obsoletos para los humanos. Lo que posiblemente nadie esperase es que un robot pudiese llegar a mandar al retiro al mismísimo James Bond, convirtiéndose en un enigmático espía para los intereses chinos.

En las últimas horas un vídeo se ha vuelto viral en la red social X en la India tras mostrar lo que algunos creen es un robot humanoide desplegado junto a la frontera entre India y China. Según India Today, la grabación, de apenas 34 segundos, habría sido realizada en una zona de gran altitud por soldados indios, e incluye una imagen en la que se distingue (de pie) una figura que recuerda a un guardia robótico, en lo alto de un valle montañoso, cerca de la Line of Actual Control (LAC).

El clip comienza con un acercamiento de la cámara hacia un objeto erguido, aparentemente estático y con forma humana-robótica. Luego la cámara se mueve para mostrar el paisaje árido e inhabitado, lo que ha llevado a muchos a especular que su función es la de ser un puesto de vigilancia autónomo y automatizado.

A pesar de las múltiples (y comunes en estos casos) especulaciones, los gobiernos de India y China todavía no han confirmado la autenticidad de la grabación. Ninguna autoridad militar ha emitido declaración oficial al respecto. Ciertas hipótesis entre analistas sugieren que lo que se observa podría ser simplemente una estructura fija (por ejemplo, una plataforma de cámaras) o incluso un engaño visual o ilusión óptica, fruto del terreno o condiciones de luz.

China se postula a la vanguardia en la fabricación de robots

La 'polémica' por estas imágenes coincide con una fase en la que el gigante asiático parece estar acelerando su apuesta por la robótica avanzada en ámbitos de vigilancia y seguridad fronteriza. La empresa china UBTech Robotics, especializada en desarrollo de robots humanoides, firmó recientemente un contrato para desplegar sus robots en zonas de frontera, aunque en este caso no en la frontera con India, sino en una región limítrofe con Vietnam.

Uno de los modelos en cuestión es el Walker S2, un robot industrial avanzado que incorpora un sistema de auto-reposición de batería, lo que le permite operar durante periodos prolongados sin intervención humana. Según los planes anunciados, estos robots no solo realizarían tareas de vigilancia, sino también labores logísticas, control fronterizo e inspección en zonas industriales.