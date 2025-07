Los consejos de Brad Pitt a la nueva generación de actores, a la que mira con preocupación

Puede que le sigamos viendo guapo y en forma, pero eso es porque maldita genética y porque se cuida más que el común de los mortales, pero lo cierto es que el actor estadounidense Brad Pitt ya cuenta con 61 años a sus espaldas, por lo que está en edad de poder dar consejos.

También de conducir incluso un Fórmula 1, como hace precisamente en F1, su nueva película para cines la cual llegará próximamente a Apple TV+ y que, de hecho, está funcionando tan bien que ya se habla incluso de una secuela.

A evitar

Durante la promoción del film, Pitt pasó por el pódcast New Heights, presentado por los hermanos Travis y Jason Kelce, y allí habló, entre otras cosas, de su visión sobre el presente y futuro del mundo de la actuación.

Un camino lleno de claroscuros que tiene sus cosas buenas, incluso mejores que antaño. "Me gusta ver lo que trae la nueva generación", explicó el intérprete, y continúa: "Me interesa ver a qué se enfrentan, cómo lo negocian y cómo se abren paso. Lo disfrutan más. Nosotros éramos más rígidos, todo tenía que ver con la interpretación… no podías venderte, no podías venderte. Pero ahora es como: 'Podemos ser artistas en muchos ámbitos distintos, hagámoslo y disfrutémoslo'".

Sin embargo, no todo es positivo, y es que como explica el también actor de Wolfs, disponible igualmente en Apple TV+, "Aunque también caen en eso de 'tienes que tener una franquicia' o 'tienes que ser un superhéroe'. Y yo siempre les digo: '‘¡No lo hagáis! ¡No! Os matará'". Eso sí, no da nombres, pero sí deja clara su preocupación por cómo se ha transformado la industria en las últimas décadas.

No es el único

Unas palabras que suenan sorprendentemente parecidas a las que Leonardo DiCaprio le dio a la por entonces estrella emergente Timothée Chalamet: "Nada de películas de superhéroes, ni de drogas duras". Y aunque Chalamet asegura que los cumple, también admite que El caballero oscuro fue la película que le hizo querer ser actor. Si llegara un buen guion y un gran director, se lo pensaría.