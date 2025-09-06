Dónde ver 'Top Gear' en streaming y cómo hacerlo gratis

Quitando su sucesor espiritual, no hay mejor programa sobre las cuatro ruedas que Top Gear, el show británico producido por la BBC cuya primera emisión data de 1977, aunque es más conocido por el gran público tras su relanzamiento en 2002, ya con un trío formado por Jeremy Clarkson, Richard Hammond y Jason Dawe... que es normal que no os suene pues solo un año después fue sustituido por James May.

Un grupo tan técnico como cómico que nos hizo reír y aprender sobre el motor hasta 2015, cuando Clarkson fue despedido tras un altercado, otro más, con un productor. Tras ello, la BBC probó distintos presentadores, como Chris Evans, Matt LeBlanc (Friends), Rory Reid, Paddy McGuinness, Freddie Flintoff y Chris Harris, pero nunca fue lo mismo y actualmente se encuentra en un estado de pausa indefinida.

Pero que no haya nuevo contenido no nos impide el poder ver y disfrutar de decenas de temporadas previas, y si así gustamos tenemos tanto opciones de pago para hacerlo como gratuitas y al alcance de todos.

Dónde ver 'Top Gear' con una suscripción

En España, una manera de ver Top Gear si tenemos una suscripción activa es hacerlo desde Movistar Plus+, pues la operadora española firmó un acuerdo con la BBC por el que tiene derecho a emitir de la temporada 2 a la 25 (incluidas), aunque lo hace de manera lineal y no bajo demanda.

Si lo que queremos es ver la temporada 1 y de la 25 en adelante, hemos de elegir AMC Selekt, canal que tenéis disponible en la televisión de operadoras como Vodafone (dial 27), Orange (dial 15), Jazztel (dial 15) o ClicTV, de Avatel Teleocm.

Dónde hacerlo gratis

Hay, no obstante, otras posibilidades igual o más interesantes si queremos ver Top Gear, y es que siempre podemos confiar en Pluto TV, que además de emitirlo en vivo ininterrumpidamente a través de su canal dedicado nos deja elegirlo también en lo que ellos llaman on demand, o lo que es lo mismo, a la carta, pudiendo así escoger el programa de todos los que encontramos una vez de las temporadas 2 a 25 (cuestiones de derechos).

Y si tenéis alguna televisión con su propio grupo de canales online, como por ejemplo LG con Channels o Samsung con su TV Plus, también tenéis la opción de revivir estos entretenidos programas dedicados a cuando los coches todavía eran divertidos de conducir. Y bonitos y ruidosos.