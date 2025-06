Elon Musk, CEO de SpaceX, ataca a los trabajadores que defienden esto: "Es moralmente incorrecto"

La pandemia del coronavirus supuso importantes retos para la sociedad. Entre las respuestas que se plantearon a nivel laboral estuvo la opción del teletrabajo, que permitió mantener la productividad en sectores importantes y limitar en parte la destrucción temporal de empleo.

Lo que en aquel momento fue un recurso que parecía momentáneo finalmente llegó para quedarse, aunque ha ganado detractores con el paso del tiempo. Entre ellos hay figuras empresariales tan importantes como Elon Musk. El hombre más rico del mundo no acaba de ver que todo lo que sea asocia con trabajo a distancia y producción sea correcto ni equipare a los profesionales.

Musk y su idea de equiparar a los trabajadores

Esa visión le llevó a plantear el tema durante la entrevista que en mayo de 2023 concedió a la cadena de televisión estadounidense CNBC. Musk fue entrevistado por David Faber y entre otras cuestiones, abordó su visión acerca del teletrabajo criticando a la “clase de trabajadores de portátil” y su predilección por el trabajo desde casa.

Para Elon Musk, no hay duda de que la producción de los trabajadores aumenta cuando trabajan de forma presencial y así lo defendió durante su intervención. A ojos del dueño de empresas de un volumen tan notable pese al complejo momento que atraviesan como Tesla y SpaceX, además de la productividad, hay un aspecto que no le convence del teletrabajo, y es el privilegio que supone para quienes pueden ejercerlo frente a aquellos que desempeñan tareas que es imposible extrapolar a un trabajo a distancia: “Quienes vienen a arreglar tu casa no pueden trabajar desde casa, pero tú sí”, expuso como ejemplo Musk.

Para el magnate canadiense de origen sudafricano, esa distinción abre un doble debate: por una parte, a nivel de producción y por otra a nivel moral, cuestión que parece centrar sus objetivos: “Es un problema de productividad, pero también es un problema moral. También se baja de la maldita moral altanera con el trabajo desde casa porque les están pidiendo a todos los demás que no trabajen desde casa, bueno, lo hacen”, argumentó Musk.

Con ello queda claro que la visión de Elon Musk es que el hecho de que algunas personas tengan la posibilidad de teletrabajar se ha convertido en un privilegio que separa a las clases trabajadoras, abriendo una brecha que quienes trabajan desde su domicilio podrían cerrar volviendo a la situación inicial previa al estallido de la pandemia hace cinco años.

Elon Musk no dudó en criticar a esa clase trabajadora, ligada en su mayoría a sectores tecnológicos, que se valen de un ordenador portátil para optar por una situación laboral ventajosa sin tener en cuenta a aquellos profesionales que no cuentan con esa posibilidad: “los trabajadores de portátil viven en La La Land”, comentó de forma ácida el empresario durante la entrevista.