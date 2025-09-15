Elon Musk despide a más de 500 empleados de xAI

La compañía xAI, creadora del chatbot Grok, liderada por Elon Musk, ha despedido a un tercio de su equipo de anotación de datos, lo que supone a más de 500 trabajadores en una sola noche.

La noticia llegó a los empleados, tal y como han revelado en Business Insider, a través de correos electrónicos en la noche del viernes. En ellos, se les comunicaba una "transición estratégica" de la compañía, que ahora priorizará a los "tutores de IA especialistas" por encima de los roles más generalistas. Este movimiento, que se hizo efectivo de forma inmediata, ha provocado que muchos de los tutores de IA generalistas se queden sin trabajo.

El equipo de anotación de datos es el más grande de xAI y juega un papel clave en el desarrollo de Grok, ya que se encarga de enseñar al chatbot a "entender" el mundo.

Una oleada de despidos que llega tras una serie de pruebas misteriosas

El despido se produjo días después de que varios empleados de alto nivel fueran despedidos. El pasado jueves por la noche, la empresa pidió a sus trabajadores que se prepararan para una reorganización y, al día siguiente, les pidió que hicieran una serie de pruebas para determinar sus futuros roles en la compañía.

Estas pruebas, diseñadas por el nuevo líder del equipo, Diego Pasini, cubrían áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), codificación, finanzas y medicina, así como otras especialidades más curiosas como "la personalidad y el comportamiento del modelo de Grok".

Lo más sorprendente es que se les dio muy poco tiempo para completarlas. Un empleado se quejó de que era un movimiento "bastante turbio" y su cuenta de Slack, la herramienta de comunicación interna usada por los empleados de la compañía, fue desactivada poco después.

En un comunicado posterior a la noticia, un portavoz de xAI ha confirmado que la compañía planea aumentar su equipo de "tutores de IA especialistas" hasta diez veces su tamaño actual. La noticia, sin embargo, deja en el aire la pregunta de si los despidos se deben a una reestructuración o si, en realidad, son un movimiento para deshacerse de los trabajadores generalistas que ya no necesita.