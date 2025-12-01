No eres el único que continúa usando Windows 10: 1.000 millones de ordenadores siguen sin actualizar a Windows 11

No eres el único que aún mantiene Windows 10, existe una enorme resistencia a nivel global a pasarse a Windows 11. Según el director operativo de Dell, multinacional tecnológica, hay 500 millones de ordenadores que podrían actualizarse a la última versión de Windows y no lo han hecho.

El 14 de octubre de 2025 era la fecha en la que Microsoft discontinuaría Windows 10. El sistema operativo ya no recibiría actualizaciones de seguridad, aunque finalmente se extendió hasta 2026 en Europa. Sin embargo, ni el fin cercano de parches de seguridad ni la ausencia de mejoras, al menos destacadas, frenaron a los usuarios de quedarse con Windows 10.

500 millones que no se actualizan porque no quieren y otros 500 que no pueden

Según el director operativo de Dell, Jeffrey Clarke, en la presentación de los resultados del tercer trimestre, hay 500 millones de ordenadores con Windows 10 que pueden migrar a Windows 11 y no lo han hecho. Además, existen otros 500 millones de equipos que, debido a las restricciones impuestas por la propia Microsoft, son incompatibles con la nueva versión del sistema operativo.

Esto debería ser una oportunidad para Dell de cara a vender nuevos equipos, mientras que supone un aspecto negativo para Microsoft. Sin embargo, no se atisba una gran renovación para 2026, al menos según la compañía, que no espera que el próximo año sea un éxito comercial destacado, al menos no a corto plazo.

Por qué Windows 11 no es querido

La resistencia a Windows 11 no es nueva. Se explica por varios factores, siendo el principal que Windows 10 funciona sin problemas y cuenta con uno de los diseños más aceptados en la historia del sistema operativo. Tampoco ayudan los requisitos estrictos que Microsoft exige para actualizar, los cuales muchos PC no cumplen. Además, resulta perfectamente compatible con la inmensa mayoría de videojuegos.

Aunque Windows 11 se estrenó en 2021 (Windows 10 lo hizo en 2015), no fue hasta julio de 2025 —a solo tres meses de la supuesta descontinuación de Windows 10— cuando superó a su predecesor. Además, no fue un sorpaso contundente, sino simplemente una ventaja de pocos puntos. Finalmente, el soporte de Windows 10 fue alargado hasta el 13 de octubre de 2026.

A nivel global, según StatCounter, Windows 11 es usado por el 53,79% de los usuarios de Windows, mientras que su predecesor mantiene un notable 42,62%. El resto residual se reparte entre versiones anteriores, también sin soporte.

Sin embargo, en diversas regiones del planeta esta diferencia es incluso menor. Un claro ejemplo es España, donde Windows 11 apenas alcanza el 52,96%, frente al 44,59% de Windows 10. Y en ciertos países la situación se invierte por completo, como sucede en la India: 53,84% frente a 44,26%, esta vez a favor de Windows 10.

¿Será peligroso mantener Windows 10?

¿Pasa algo si tras el 13 de octubre de 2026 no actualizas a Windows 11? Windows 10 funciona perfectamente y, aunque no reciba mejoras, tampoco va a empeorar en rendimiento a menos que Microsoft lo haga a propósito. Llegará un punto en el que los ordenadores del futuro serán incompatibles con él —al menos de forma nativa—, pero en tu PC seguirá funcionando sin problemas.

El verdadero problema son las actualizaciones de seguridad. Que Microsoft no añada nuevas funciones, menús o mejoras de rendimiento no es grave. Lo preocupante es la ausencia de parches de seguridad. Poco a poco se irán descubriendo fallos en esta versión y no se corregirán, por lo que será cada vez más sencillo hackear dispositivos que la utilicen.

Por ello, nuestra recomendación es que, pasada dicha fecha, actualices a Windows 11 o que cambies de sistema operativo. Puedes optar por macOS si adquieres un equipo de Apple, pero también puede ser un gran momento para pasarte a Linux.