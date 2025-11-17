Microsoft acaba con una de las herramientas para piratear Windows y Office más usadas del mundo

Debido al elevado coste de una licencia de Windows o de Office, muchos usuarios recurren a diferentes métodos no oficiales para activar su copia pirata de Windows 11 o de Office 2021 Pro.

Uno de los métodos más populares en todo el mundo para activar copias piratas de Windows o de Office era usar el activador KMS38 y hablamos en pasado, porque, tras la última actualización lanzada por Microsoft, esta herramienta ha dejado de funcionar.

Los desarrolladores del activador KMS38 confirman que este ha sido bloqueado por Microsoft

Una reciente publicación del medio TechSpot revela que el grupo responsable de la herramienta de activación de copias piratas de Windows y Office KMS38 ha confirmado que, tras la actualización de noviembre de 2025, este método ya no funciona.

Debes saber que este conocido activador de Windows y Office es una aplicación de código abierto que fue desarrollada por un grupo llamado Massgrave, donde MAS significa Microsoft Activation Scripts (scripts de activación de Microsoft) y que permitía a los usuarios instalar todas las actualizaciones oficiales igual que si tuvieran una copia con una licencia legítima.

Por desgracia, tras la reciente actualización lanzada por Microsoft, los ordenadores activados con esta herramienta están perdiendo su activación y a estos usuarios se les muestran mensajes que les indican que deben comprar una licencia legítima de Microsoft o de sus distribuidores autorizados.

Estos son los diferentes métodos para activar licencias de Windows y Office de manera 'no oficial' Propio

Actualmente, es posible adquirir una licencia legal de Windows 11 por unos 10 dólares y una de Office 2021 Pro por unos 39 dólares.

Desde el grupo Massgrave aseguran que, tras el bloqueo de Microsoft, la opción principal de activación KMS se ha eliminado de su herramienta, afirman que esperan poder eludir este bloqueo en el futuro y les recomiendan a los usuarios que utilicen otros métodos que siguen funcionando a día de hoy como HWID (Hardware ID) o TSforge.

Tras conocerse esta noticia, algunos usuarios la ven como algo positivo, ya que afirman que esto es un paso hacia la protección de los usuarios contra el malware, mientras que otros argumentan que el activador KMS38 es una herramienta de código abierto que funciona como se anuncia y que cualquiera la puede inspeccionar para comprobar si aloja código malicioso.