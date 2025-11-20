Una IA erótica filtra los datos y las imágenes de miles de sus usuarios y pone sobre la mesa uno de los grandes problemas de esta tecnología

Una plataforma de contenido y chats eróticos generados con IA ha expuesto casi dos millones de imágenes y vídeos, muchos de ellos de ciudadanos privados y, obviamente, sin su consentimiento. Según ha señalado 404 Media, la plataforma Secret Desires dejó vulnerables los contenedores de almacenamiento de su nube que contenían fotos, nombres de mujeres y otra información como su lugar de trabajo o lugar de estudios.

Los datos expuestos revelan cuántas personas utilizan aplicaciones de juegos de rol con IA que permiten intercambiar rostros para crear imágenes sexuales no consensuadas de cualquier persona, desde los artistas más famosos del mundo hasta mujeres que no son figuras públicas. Además de las fotografías reales utilizadas como entrada, los datos expuestos incluyen imágenes generadas por IA, en su mayoría de contenido sexual y a menudo extremadamente explícitas. Estas imágenes insertan a personas en vídeos generados por IA con escenas sexuales.

A principios de este año, como parte de sus suscripciones de pago, con precios que oscilan entre 7,99 y 19,99 dólares al mes, ofrecía una función de "intercambio de rostros" que permitía a los usuarios subir imágenes de personas reales para insertarlas en imágenes y vídeos de contenido sexual explícito generados por IA. Este contenido subido a la página, visto por 404 Media, es una gran parte del material que se ha hecho público y, según las fechas de los archivos, estuvieron expuestas durante meses.

Un problema muy grave que parece difícil de controlar

Aproximadamente una hora después de que 404 Media contactara a Secret Desires para alertar a la empresa sobre los contenedores expuestos y solicitar comentarios, los archivos se volvieron inaccesibles. El medio planteo varias preguntas a los propietarios de la aplicación, pero no obtuvieron respuesta.

Un contenedor llamado "imágenes eliminadas" contenía alrededor de 930 000 imágenes, muchas de ellas de celebridades reconocibles y mujeres muy jóvenes; otro contenedor llamado "intercambio de rostros" contenía 50 000 imágenes; y uno llamado "fotos en vivo", que hacía referencia a vídeos cortos generados por IA, contenía 220 000 vídeos.

A principios de 2025, Secret Desires eliminó su función de intercambio de rostros. La fecha más reciente en los archivos de intercambio de rostros es abril de 2025. Esto coincide con comentarios en la red social Reddit de la misma época, donde los usuarios se quejaban de que Secret Desires había eliminado dicha función. Pero, el canal de Discord de Secret Desires, se observó que la plataforma aún ofrecía el intercambio de rostros como una función de pago hasta el 3 de noviembre.

Secret Desires sigue promocionándose como una plataforma de "chat picante" donde puedes crear tu propio compañero de IA personalizado, y cuenta con un modo de clonación de voz, mediante el cual los usuarios pueden subir un archivo de audio de otra persona para clonar su voz en los chats de audio. Durante años mujeres y menores han sido y continúan siendo víctimas del contenido sexual explícito generado por IA. Como se ha comentado, esto afecta tanto a celebridades como a mujeres no famosas, e incluso con menores creando materal de abuso sexual infantil en línea.