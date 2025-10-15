El contenido erótico llega a ChatGPT: el nuevo modo para adultos estará disponible muy pronto

OpenAI prepara uno de los mayores cambios en la historia de ChatGPT. A partir de diciembre de 2025, la compañía permitirá que los usuarios adultos puedan acceder a conversaciones de tono erótico con el chatbot, siempre que superen un sistema de verificación de edad. Sam Altman, CEO de la empresa, ha revelado la medida y la ha justificado bajo el principio de “tratar a los adultos como adultos”.

Este cambio viene acompañado de otros para que los usuarios tengan una relación más estrecha con la inteligencia artificial. Debido a los escándalos de salud mental relacionados con la IA acontecidos durante el último año, OpenAI ha sido muy cuidadosa con lo que permitía en ChatGPT. No obstante, tras haber mitigado estos problemas, según Altman, ya están preparados para que el chatbot se comporte como el usuario desee.

ChatGPT se vuelve adulto para los adultos

Según ha revelado Sam Altman en X (anteriormente conocida como "Twitter"), en las próximas semanas OpenAI lanzará una nueva versión de ChatGPT que podrá tener una personalidad más cercana, como permitía la versión 4o.

Post de Altman con los cambios en ChatGPT @sama

Tras los recientes incidentes relacionados con la salud mental en los que se ha visto implicado el chatbot, entre los que se encuentran el suicidio de un adolescente o el asesinato de una madre por parte de su hijo, la empresa tecnológica hizo grandes cambios dentro de su inteligencia artificial. Uno de los más destacados es que ChatGPT dejase de comportarse de una forma tan amistosa con sus usuarios, aunque también se añadieron otras barreras, como controles de edad y asistencia de salud mental.

Sin embargo, tal y como comenta el CEO en su cuenta de X: "Ahora que hemos podido mitigar los graves problemas de salud mental y tenemos nuevas herramientas, vamos a poder relajar las restricciones de forma segura en la mayoría de casos".

Debido a ello, ChatGPT dispondrá de una nueva versión que "permite a los usuarios tener una personalidad más parecida a la que les gustaba de 4o", según detalla Altman. "Si quieres que tu ChatGPT responda de forma muy humana, use muchos emojis o se comporte como un amigo, ChatGPT debería hacerlo (pero solo si lo deseas, no porque estemos maximizando su uso)".

No obstante, el plato fuerte de los cambios es la introducción de contenido erótico para adultos. El directivo apenas ha proporcionado detalles más allá del post donde lo revela, pero sí que esta novedad llegará en diciembre.

No será la primera IA que se adentra en el contenido erótico. Entre las que ya están disponibles destaca la propia X, que el pasado julio introdujo una novia virtual que se desnudaba si el usuario alcanza cierto nivel de afinidad, la cual se rellena con el uso.

Ari, la novia virtual de X @emcverse

OpenAI da un paso hacia una relación más flexible entre el usuario y el modelo, al tiempo que asume nuevos desafíos legales y sociales. La compañía asegura que mantendrá controles estrictos para evitar abusos, pero su apertura al erotismo marca un antes y un después en el uso de la inteligencia artificial conversacional. El equilibrio entre libertad y responsabilidad será, a partir de ahora, el gran reto de ChatGPT.