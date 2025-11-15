Esta película de terror en streaming está causando pánico a la gente: disfrútala este fin de semana

Acostumbrados a los monstruos imposibles y al terror sobrenatural que llena las pantallas, cuesta encontrar una historia que logre inquietarnos de verdad. Esta lo consigue: una pesadilla que nace de lo cotidiano y se alimenta de nuestros miedos más profundos.

Porque, ¿qué hay más terrorífico para unos padres que la pérdida inexplicable de sus hijos? Una desaparición colectiva se convierte en el punto de partida de un relato tan inquietante como hipnótico, capaz de transformar lo familiar en algo profundamente perturbador.

La inocencia, el arma más inesperada del terror

Weapons, dirigida por Zach Cregger (el mismo creador del fenómeno Barbarian), combina el terror psicológico con un misterio que te mantiene pegado a la pantalla. La historia comienza una noche cualquiera, en un pequeño pueblo estadounidense, cuando varios estudiantes desaparecen simultáneamente sin dejar rastro. Solo uno de ellos sigue ahí.

A partir de ese momento, la calma del lugar se rompe por completo: cada vecino se convierte en sospechoso (especialmente la profesora de los niños), cada ruido parece una señal y el miedo se instala para quedarse. El reparto incluye nombres tan destacados como Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Toby Huss, Benedict Wong y Amy Madigan.

Dónde ver Weapons

Weapons está disponible en HBO Max, dentro de su catálogo de estrenos recientes de terror. También puede verse en Amazon Prime Video y Apple TV, bajo compra o alquiler digital.

Detrás de las cámaras, Weapons también dio que hablar. Desde el principio fue un proyecto muy codiciado: la productora de Jordan Peele, Monkeypaw Productions, intentó hacerse con él junto a Universal Pictures, convencida de que sería un gran éxito. Finalmente, New Line Cinema ganó la puja, y la pérdida de esa oportunidad fue tan sonada que Peele acabó rompiendo con sus representantes de toda la vida.

Un detalle que deja claro hasta qué punto la película se consideraba una gran apuesta dentro del género y que, a día de hoy, ha logrado recaudar unos 268 millones de dólares en todo el mundo.