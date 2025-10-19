Este ajuste del iPhone cuida tu vista y te ayuda a dormir mejor

Pasamos demasiado tiempo frente a las pantallas de nuestros iPhone y nuestra visión puede acabar sufriendo las consecuencias. Afortunadamente, en el mercado existen gafas capaces de contrarrestar los efectos de la luz azul que emiten las pantallas. Sin embargo, los iPhone cuentan con un ajuste que permite que dicha luz desaparezca, algo muy útil al final del día.

Aunque desde hace años existe una función llamada Night Shift, la cual tiñe la pantalla de color amarillo, hay otro ajuste aún más efectivo que la tiñe de rojo, sustituyendo la luz azul por luz roja. Este tipo de luz resulta especialmente útil al final del día, ya que reduce la exposición a la luz azul, favorece la relajación visual y ayuda a preparar el cuerpo para dormir mejor.

Cómo activar la luz roja de la pantalla de tu iPhone

La luz azul que emiten las pantallas inhibe la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Al usar luz roja, el iPhone minimiza esa interferencia, permitiendo que el cuerpo mantenga su ritmo circadiano natural. Esto ayuda a conciliar el sueño más fácilmente y mejora la calidad del descanso nocturno.

Lo que no sabe mucha gente —porque es un ajuste de accesibilidad— es que el iPhone cuenta con una función llamada Filtros de color, la cual permite que la pantalla adopte un color concreto, como el rojo. De esta forma, si se automatiza que la luz de la pantalla sea roja a una hora determinada, se consigue reducir los efectos nocivos de la luz azul.

Para configurar los Filtros de color en el iPhone, se deben seguir los siguientes pasos:

Abrimos la app Ajustes en el iPhone. Entramos en el apartado de Accesibilidad. Dentro de Visión, tocamos en Pantalla y tamaño de texto. Entramos en Filtros de color. Activamos Filtros de color. Seleccionamos Tinte de color. Tocamos sobre el lápiz de color rojo. Regulamos la intensidad.

Esta es la forma de hacerlo manualmente, pero también existe una manera de automatizarlo gracias a la app Atajos del iPhone. Así, la luz roja se activará y desactivará a las horas que decidas, encendiéndose por las noches y apagándose por las mañanas. Para hacerlo, los pasos son los siguientes:

Abrimos la app Atajos. Tocamos en Automatización y creamos una nueva. Elegimos Momento del día y marcamos que se ejecute Inmediatamente en la parte inferior. Tocamos en Crear un nuevo atajo. Buscamos Definir filtros de color. Seleccionamos Activar.

En esta ocasión, basta con establecer una hora por la tarde o noche. Para poder desactivar la luz roja, se deben seguir los mismos pasos, pero cambiando la hora y, en Definir filtros de color, seleccionando la opción Desactivar. Pero este es solo una de las funciones que Apple ofrece relacionadas con nuestro sueño, ya que recientemente también ha añadido una para que entendamos la calidad de nuestro descanso.