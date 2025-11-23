Estos ladrones de Londres devolvían los teléfonos a sus dueños si no eran un iPhone

Los robos de móviles siguen siendo un problema diario en ciudades como Londres, pero un reciente informe local ha dejado un detalle bastante llamativo: cada vez más ladrones están pasando de largo cuando el dispositivo no es un iPhone. Varios usuarios con Android han contado sus experiencias, y todas apuntan en la misma dirección.

Historias de móviles rechazados, situaciones surrealistas y ladrones que devuelven el teléfono al comprobar que no es un modelo de Apple. Un patrón que empieza a repetirse entre víctimas que, tras el susto, acaban recuperando su dispositivo simplemente porque no interesa en el mercado negro. Un fenómeno tan curioso como preocupante.

Los ladrones buscan iPhone y devuelven Android

Según recoge la prensa local, varios londinenses con Android han vivido un auténtico carrusel emocional: el atraco, el miedo y, de repente, el ladrón devolviéndoles el móvil. Algunos de ellos tenían Samsung Galaxy, y aun así los delincuentes descartaron quedarse con el dispositivo en cuanto confirmaron el modelo.

Uno de los casos más llamativos es el de un vecino al que asaltaron varias personas a principios de año. Le quitaron el móvil, la cámara e incluso el gorro, pero mientras huían, uno de los ladrones decidió volver sobre sus pasos para devolverle el teléfono. Su argumento fue tan corto como claro: ese modelo no les interesaba y preferían centrarse en los iPhone.

Las escenas se repiten con distintos protagonistas. Otro usuario vio cómo un ladrón en bici le arrebataba el móvil, lo inspeccionaba brevemente y lo tiraba al suelo antes de marcharse. No era un iPhone, así que no merecía la pena. Una situación tan absurda que muchos solo caen en lo que ha pasado cuando ya han recuperado el dispositivo.

Aunque la adopción entre iPhone y Android en Reino Unido está bastante equilibrada, la realidad es que los dispositivos de Apple siguen teniendo un valor de reventa muy superior. Y eso marca las prioridades de los ladrones.