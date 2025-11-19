Gabe Newell, creador de Valve, se compra un yate de 500 millones de dólares con dos gimnasios, 15 PCs gaming y "garaje" para submarinos

Gabe Newell ha adquirido un yate valorado en 500 millones de dólares llamado "Leviathan". Se trata del 50º yate más grande del planeta, ya que cuenta con 111 metros de longitud. Sin embargo, no solo destaca por sus colosales dimensiones, sino por incorporar todo tipo de lujos del estilo del creador de Steam y ¿pieza clave en el inminente Half-Life 3?

Cuenta con dos gimnasios, un spa, 15 PCs gaming y hasta un garaje de submarinos. Por todo ello, apunta a ser un capricho con el que parece que el presidente de Valve celebra el anuncio de la Steam Machine.

Un yate a medida de Newell

El Leviathan atracado en un puerto Oceanco

La compañía detrás de la construcción es Oceanco, que desde 2025 pertenece al propio Gabe Newell, quien participó directamente en la construcción de la embarcación. "Sabíamos que estábamos pidiendo cosas inusuales, y Oceanco lo abrazó con los brazos abiertos" afirmó el empresario tecnológico. Es el tercer yate más grande que ha fabricado esta compañía, solo detrás del Koru (127 metros) e Infinity (117 metros).

El Leviathan tiene 111 metros de eslora y en el proceso de creación han participado 2.000 personas, junto a Newell. Entre los elementos más llamativos, se encuentran 2 gimnasios completos, un spa y una sala de videojuegos con 15 PCs gaming, con la que Newell y sus invitados podrán jugar todas las partidas LAN que quieran.

La embarcación navegando a medianoche Oceanco

Lo que se desconoce es si incluirá Steam Machines. La nueva consola de Valve, que realmente se trata de un PC consolizado, podría tener su lugar en la embarcación, más sabiendo que todo el sector de videojuegos está pendiente de su lanzamiento y características.

Quienes sí tendrán presencia serán Inkfish y Starfish Neuroscience. La primera es una organización de investigación marina, mientras que la segunda lo es de chips neuronales, ambas propiedad de Newell. Precisamente debido a Inkfish y sus actividades marinas, el Leviathan dispondrá de un garaje de submarinos.