Google Pixel Watch 4 y Pixel Buds 2a oficiales: así es la nueva generación de wearables de la gran G

Hoy ha sido el día elegido por Google para presentar en sociedad su nueva generación de flagships premium, la cual está formada por cuatro modelos: los Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold, aunque este último no llegará a España.

Como es habitual en la firma de Mountain View, los nuevos Pixel 10 no han llegado solos, ya que la gran G también ha lanzado al mercado su nuevo smartwatch premium, el Google Pixel Watch 4 y sus nuevos auriculares inalámbricos asequibles, los Pixel Buds 2a.

A continuación, te vamos a contar todo lo que necesitas saber tanto del Pixel Watch 4 como de los Pixel Buds 2a, incluidas su disponibilidad y sus precios en España.

Google Pixel Watch 4: toda la información

A nivel estético, el nuevo Google Pixel Watch 4 apuesta por un diseño moderno y elegante con materiales premium, ya que cuenta con una carcasa de aluminio 100% reciclado y con una correa Active de fluoroelastómero con un revestimiento que es suave al tacto, y con un botón lateral y una corona háptica para interactuar con las opciones del reloj.

Igual que sucedió con su antecesor, el nuevo Google Pixel Watch 4 también está disponible en dos tamaños de 41 milímetros y 45 milímetros. El primero de ellos tiene un diámetro de 41 milímetros, una altura de 12,3 milímetros, un peso de 31 gramos sin correa y sus correas se adaptan tanto a muñecas pequeñas (130-175 milímetros) como grandes (165-210 milímetros).

El Google Pixel Watch 4 de 41 mm con la caja de aluminio plateada y una correa metálica Propio

Por su parte, el modelo de 45 milímetros tiene un diámetro de 45 milímetros, una altura de 12.3 milímetros, un peso de 36,7 gramos (sin correa) y las correas incluidas (pequeña y grande) se ajustan a muñecas de 150-185 milímetros y 165-215 milímetros, respectivamente.

Si nos centramos en sus prestaciones, una de las características clave del Pixel Watch 4 es su pantalla Actua 360 equipada con un panel AMOLED LTPO que dispone de 320 ppi, de una gama de colores DCI-P3 y de un brillo máximo de hasta 3000 nits y un brillo mínimo de 1 nit (con el modo Always On Display activado). Además, esta pantalla cuenta con una tasa de refresco variable de 1 a 60 hercios y está protegida con un cristal 3D personalizado Corning Gorilla Glass 5.

Los dos modelos del Pixel Watch 4 comparten el mismo procesador, un Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 que está respaldado por un coprocesador Cortex-M55, por 2 GB de memoria RAM de tipo SDRAM y por 32 GB de almacenamiento interno del tipo flash eMMC.

Donde sí encontramos diferencias entre las dos variantes del Pixel Watch 4 es en la autonomía, ya que la versión de 41 milímetros monta una batería de 325 mAh que promete hasta 30 horas de uso con el AOD activado y hasta 48 horas con el modo de ahorro de batería, mientras que el modelo de 45 milímetros cuenta con una batería de 455 mAh que nos asegura hasta 40 horas con la pantalla siempre encendida y hasta 72 horas con el modo de ahorro de batería habilitado.

En ambos dispositivos, Google incluye una base de carga rápida USB-C que te permitirá cargar el reloj hasta el 50% en 15 minutos, hasta el 80% en 30 minutos (en la versión de 45 milímetros) o 25 minutos (en la variante de 41 milímetros) y hasta el 100% en aproximadamente 60 minutos (para el modelo de 45 milímetros) o 45 minutos (para el modelo de 41 milímetros).

Tampoco se queda corto en conectividad el nuevo Pixel Watch 4, ya que ambos relojes con compatibles con 4G LTE y UMTS, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 (2,4 y 5 GHz), NFC, Ultra-Wideband, comunicación satelital SOS y GPS (GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS y NAVIC).

El Pixel Watch 4 de 45 mm con la caja de aluminio negro y la correa Porcelain Active Propio

Al tratarse de un reloj inteligente centrado en la monitorización de la salud y el bienestar corporal, el Pixel Watch 4 equipa una gran cantidad de sensores, los cuales te pasamos a detallar a continuación:

Brújula

Altímetro

Sensores rojos e infrarrojos para la monitorización de la saturación de oxígeno (SpO2)

Sensores eléctricos multiuso compatibles con la aplicación de ECG

Sensor óptico de frecuencia cardíaca de múltiples rutas

Acelerómetro de 3 ejes

Giroscopio

Sensor de luz ambiental

Sensor eléctrico para medir la conductancia de la piel (CEDA) para el seguimiento de la respuesta corporal

Sensor de temperatura de la piel de campo lejano

Barómetro

Magnetómetro

En cuanto al resto de prestaciones del nuevo Pixel Watch 4 debemos destacar que cuenta con micrófono y altavoz integrados para atender llamadas directamente desde el reloj y con resistencia al agua IP68 de hasta 5 ATM y que llega con WearOS 6.0 como sistema operativo.

Google Pixel Buds 2a: características y especificaciones

Google también ha presentado oficialmente sus nuevos auriculares inalámbricos baratos, unos Pixel Buds 2a que cuentan con un diseño similar al de generaciones anteriores con un auricular de forma circular con el logo de la marca serigrafiado, una protuberancia que permite que se ajuste mejor a la oreja y con almohadillas de silicona que se pueden cambiar.

Asimismo, los Pixel Buds 2a también apuestan por unas dimensiones bastante compactas, ya que cada auricular mide 23,1 × 16 × 17,8 milímetros y pesa 4,7 gramos y su estuche de carga mide 50 × 24,5 × 57,2 milímetros y pesa 47,6 gramos (con los auriculares dentro).

Como buenos auriculares deportivos, los nuevos Pixel Buds 2a disponen de la certificación IP54 que los hace resistentes al agua y al sudor y su estuche de cargar resistirá salpicaduras o lluvia ligera gracias a la resistencia al agua IPX4.

A nivel de prestaciones, debes saber que los Pixel Buds 2a están equipados con un chipset Google Tensor A1 y con un diafragma dinámico de 11 milímetros diseñado a medida que promete una experiencia de audio de gran calidad.

Los nuevos Google Pîxel Buds 2a en sus dos acabados disponibles Propio

Además, estos nuevos auriculares de la serie Pixel Buds A cuentan con un sistema de cancelación activa de ruido con Silent Seal 1.5 que te permite una inmersión total y con un modo Transparencia gracias al cual estarás al tanto de lo que sucede a tu alrededor. También incorporan una tecnología de alivio de presión intra-auricular y para asegurar llamadas nítidas incluso en entornos ruidosos, disponen de Bluetooth Super Wideband, Clear Calling y unas cubiertas de malla que bloquean el viento.

En lo que respecta a los sensores de los Pixel Buds 2a, es importante que sepas que cada auricular dispone de dos micrófonos, sensores táctiles capacitivos para controlar la música, las llamadas y el asistente de voz, y un sensor de proximidad IR para detectar el uso en la oreja y pausar/reanudar automáticamente la reproducción y que el estuche de carga incorpora un sensor de efecto Hall para detectar si está abierto o cerrado.

Tampoco se quedan cortos en autonomía los nuevos Pixel Buds 2a, ya que con la ANC (cancelación de ruido activa) activada prometen hasta 7 horas de escucha y hasta 20 horas en total con el estuche de carga y si desactivamos la ANC, podemos llegar hasta 10 horas de escucha con una sola carga y hasta 27 horas en total usando el estuche de carga.

El interior del estuche de carga de los Pixel Buds 2a se tiñe del mismo color que los auriculares Propio

Este estuche de carga se recarga mediante un puerto USB-C y cuenta con un sistema de carga rápida que te proporciona hasta 1 hora de reproducción con la ANC activada con tan solo 5 minutos de carga.

Los Google Pixel Buds 2a disponen de conectividad Bluetooth 5.4, son compatibles con cualquier smartphone con Android 4.0 o versiones posteriores y dentro de su caja se incluyen los auriculares, el estuche de carga, almohadillas de silicona de 4 tamaños diferentes (extra pequeña, pequeña, mediana, grande) y una guía de inicio rápido.

Así lucen los Google Pixel Buds Pro 2 en su nuevo color 'Moonstone' o 'piedra lunar' Propio

Por último, Google también ha aprovechado la ocasión para presentar una versión de los Pixel Buds Pro 2, los cuales ya pudimos analizar hace un año, en un nuevo color "piedra lunar" que va a juego con los Pixel 10. Además, estos nuevos Pixel Buds Pro 2 incluyen una serie de novedades a nivel de sonido como la función de audio adaptativo, la protección auditiva y un nuevo control por gestos usando la cabeza y mejoran la integración con Gemini Live, el modo conversacional del chatbot de IA de Google.

Google Pixel Watch 4, Pixel Buds 2a y Pixel Buds Pro 2 'piedra lunar': disponibilidad y precios

El nuevo Google Pixel Watch 4 está disponible en tres acabados: caja de aluminio negro mate +correa Obsidian Active, caja de aluminio plateado pulido + correa Porcelain Active y caja de aluminio satinado Moonstone +Correa Moonstone Active y en dos tamaños de 41 milímetros y 45 milímetros y sus diferentes variantes llegan al mercado con unos precios oficiales que parten desde los 319 euros.

Por su parte, los Google Pixel Buds 2a llegan en dos tonalidades: Hazel e Iris con un precio de 119 euros y los nuevos Google Pixel Buds Pro 2 con acabado 'piedra lunar' se pueden comprar desde la web de la marca por un coste de 199 euros.