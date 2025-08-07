Google se guarda su mejor truco de IA para los Pixel 10: así será la revolucionaria edición de fotos por voz

Cada vez queda menos para que se presenten en sociedad los nuevos flagships de Google, unos Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold que llegarán al mercado el próximo 20 de agosto y que empezarán a enviarse a sus nuevos dueños a partir del 28 de agosto.

Mientras eso sucede, poco a poco vamos conociendo todos los detalles de la nueva familia de smartphones premium de la gran G y así ya sabemos que los Pixel 10 contarán con un cargador “Pixelsnap” con imanes Qi2 que ayudan a alinear los cargadores inalámbricos en el teléfono, que sus precios en España partirán desde los 899 euros y ya hemos podido ver el diseño de los cuatro integrantes de la serie.

Pues bien, ahora una nueva filtración ha confirmado que los nuevos Pixel 10 estrenarán una de las mejores funciones de IA vista hasta la fecha: una innovadora herramienta de edición de fotografías que funciona con tu voz.

La "Edición de fotografías conversacionales" debutará en los Pixel 10

Un reciente informe en exclusiva del medio Android Headlines revela que los futuros Pixel 10 de Google contarán con una nueva y revolucionaria función impulsada por Inteligencia Artificial (IA) denominada "Edición de fotografías conversacionales".

Tal como su nombre indica, se trata de una herramienta de edición de fotos que funcionará con un simple comando de voz o con un sencillo prompt en formato texto. Básicamente, esta nueva función de los Pixel 10 te permitirá usar Gemini AI para cambiar el fondo de una imagen, mejorar su iluminación o incluso borrar objetos o personas de una foto tan solo diciéndole a la IA cuál que es lo que debe hacer.

El diseño al completo del Google Pixel 10 Pro en su acabado 'Obsidian' OnLeaks x Android Headlines

Según esta filtración, este nuevo editor de fotos por voz debutará en los nuevos Pixel 10, incluido el modelo estándar, y llegará a otros dispositivos más antiguos de la serie mediante una futura Feature Drop.

Además, esta no será la única novedad relacionada con la IA que veremos en los Pixel 10, ya que rumores previos nos confirmaron que los nuevos buques insignia de la compañía de Mountain View contarán con otra funcionalidad llamada "Entrenador de cámara", la cual utilizará Gemini para entrenarte en la toma de mejores fotografías.