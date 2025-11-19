Si te gusta Hombres G en 2026 tienes una cita ineludible primero en cines y luego en streaming

Quien más y quien menos ha cantado alguna vez en su vida aquello de "Devuélveme a mi chica", o lo de "Marta tiene un marcapasos". Para todos ellos y también para quienes simplemente gusten de un buen documental musical que capture la esencia de una banda histórica, 2026 traerá una propuesta de lo más tentadora.

Hombres G, uno de los grupos más queridos y trascendentes de la música en español, será el centro de una película documental que busca retratar, con profundidad y emoción, cuatro décadas de trayectoria. Un largometraje concebido para pantalla grande, con un enfoque actual y un acceso sin precedentes a la banda, que promete convertirse en todo un acontecimiento para fans de todas las edades.

Los mejores, pero todavía quedan

La película se titula Los mejores años de nuestra vida y se estrenará en salas de cine el 30 de abril de 2026, de la mano de A Contracorriente Films, antes de llegar en exclusiva a Movistar Plus+. Se trata de un original de Movistar Plus+ con la participación de RTVE y el apoyo de la Comunidad de Madrid y Crea SGR.

Dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, responsables de títulos como Raphaelismo o Anatomía de un Dandy, la película se encuentra actualmente en fase de producción, pero ya hemos podido ver un primer adelanto gracias a su tráiler.

Lo que nos espera

Los mejores años de nuestra vida propone un viaje que combina material inédito, testimonios de artistas clave del ámbito hispano, entre ellos Alejandro Sanz, Ana Torroja, Carlos Vives, Carin León o Carlos River, y acceso exclusivo a la banda durante su gira internacional.

Entre escenarios de América, España y Estados Unidos, el documental se adentra en la energía, el humor y la complicidad de Daniel Mezquita, David Summers, Javier Molina y Rafa Gutiérrez, y en la conexión que siguen manteniendo con un público intergeneracional.

Además de repasar la historia de la banda desde una mirada actual, el proyecto incorpora declaraciones de sus directores, que destacan la autenticidad y la emoción vivida durante el rodaje, y también del propio grupo, que reconoce lo revelador que ha sido revisitar su trayectoria cuatro décadas después de irrumpir en la escena madrileña.

Como colofón, nuevo single y nueva gira

El lanzamiento del documental estará acompañado de un nuevo single y de una gira internacional homónima, que comenzará en mayo de 2026 y recorrerá España y Latinoamérica. Un cierre perfecto para un proyecto global que celebra la música, la amistad y la vigencia de Hombres G, demostrando que, efectivamente, los mejores años de su vida siguen sucediendo ahora.