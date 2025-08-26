Si te ha gustado la primera temporada de 'Aguas turbias' de Netflix tenemos malas noticias para ti

Si os suelto así de repente "Kevin Williamson" puede que sea un nombre que no es suene de mucho o de nada, pero si os digo que es el guionista de las dos primeras películas de Scream o de la cinta original de Sé lo que hicisteis el último verano así como el principal responsable de la serie Dawson Crece, entonces ya empezáis a entender su peso en la industria.

Por eso cuando supimos que Williamson era quien estaba detrás de una nueva serie criminal en Netflix que aquí hemos conocido como Aguas turbias, solo pudimos esperar lo mejor, y de hecho así fue, con el nuevo show colocándose como uno de los más vistos de la plataforma tras su estreno.

No volveremos a Carolina del Norte

No ha sido suficiente. Apenas dos meses después de su debut, Netflix ha decidido cancelarAguas turbias y no habrá segunda temporada. La noticia ha sido confirmada por medios estadounidenses como Deadline, y según apuntan, el propio Williamson ya se lo habría comunicado tanto al reparto como al equipo técnico.

Estrenada el pasado 19 de junio con sus ocho episodios disponibles de golpe, la serie seguía a los Buckley, una influyente familia de Carolina del Norte que controla desde hace décadas el negocio pesquero local. Con la empresa en declive y el patriarca Harlan (Holt McCallany) debilitado tras varios problemas de salud, su esposa Belle (Maria Bello) y su hijo Cane (Jack Weary) se veían arrastrados hacia actividades ilícitas para salvar el negocio familiar.

En paralelo, la hija Bree (Melissa Benoist), en plena rehabilitación y marcada por haber perdido la custodia de su hijo, se enfrentaba a un turbulento vínculo sentimental que ponía en riesgo la estabilidad de todos.

Ya no basta con ser la más vista

La mezcla de drama familiar y thriller criminal le valió comparaciones con títulos como Ozark, y durante varias semanas logró situarse en lo más alto del top 10 global de Netflix. Llegó incluso a repetir tres veces en el número uno y en su primera semana completa acumuló 11,6 millones de visionados.

Aun así, la compañía ha optado por no renovarla, dejando en el aire las tramas que Williamson nos había presentado, como ese intenso juego de poder dentro del clan Buckley y otras. Una pena para los espectadores que ya se habían enganchado a este oscuro retrato familiar, que quedará como otra de las series de una sola temporada en el catálogo de Netflix.