Hugh Laurie, Jon Hamm y sus respectivas series renovadas en Apple TV

Hay semanas en las que las plataformas de streaming se limitan a cumplir expediente y otras en las que deciden mover ficha con anuncios de peso. Apple TV suele pertenecer al segundo grupo: pocas producciones, pero casi siempre con una ambición superior a la media. Y cuando decide actualizar el futuro de algunas de sus series más potentes, solo nos resta prestar atención.

Entre ellas están dos títulos muy distintos entre sí, pero con un denominador común: repartos de primer nivel y una acogida crítica y de público más que notable. Una, un thriller de espionaje internacional que se enfrenta a sus temporadas más ambiciosas. La otra, una comedia criminal liderada por Jon Hamm que sorprendió en su debut y que ahora prepara su regreso con caras nuevas y más enredos en la periferia.

Irán acoge a Hugh Laurie

Apple TV ha anunciado la fecha de estreno de la temporada 3 de Tehran y, además, que la ficción ha sido renovada por una cuarta temporada. La serie, creada por Dana Eden, Moshe Zonder y Maor Kohn, se enfrenta a una nueva etapa con Hugh Laurie como uno de sus grandes reclamos.

El actor, nominado en varias ocasiones a los premios Emmy, interpreta a Eric Peterson, un inspector nuclear sudafricano clave para el nuevo arco narrativo. La tercera temporada, compuesta por ocho episodios, se estrenará globalmente el 9 de enero de 2026 con un episodio inicial, seguido de entregas semanales cada viernes hasta el 27 de febrero.

Tehran sigue a Tamar Rabinyan, interpretada por Niv Sultan, una agente y hacker del Mossad infiltrada en la capital iraní bajo una identidad falsa. Tras los acontecimientos del final de la segunda temporada, marcada por su fuga y la pérdida de figuras esenciales para ella, la protagonista deberá reinventarse por completo para intentar recuperar la confianza de la agencia y, con ello, asegurar su supervivencia.

La producción incorpora además a Sasson Gabai, Phoenix Raei y Bahar Pars, y confirma el regreso de Shaun Toub y Shila Ommi. La cuarta temporada ya está en marcha, mientras que las dos primeras se mantienen disponibles en la plataforma.

Jon Hamm sigue siendo un vecino nada ejemplar

La otra gran novedad llega con Vicios ocultos, el drama con tintes cómicos protagonizado por Jon Hamm que también prepara su vuelta. Apple TV ha fijado su estreno mundial para el 3 de abril de 2026, con un episodio inicial y entregas semanales hasta el 5 de junio.

La serie, creada por Jonathan Tropper, retoma la historia de Andrew Cooper, un improvisado ladrón de vida aparentemente tranquila cuya doble identidad vuelve a tambalearse cuando un nuevo vecino amenaza con descubrir sus secretos y poner a su familia en peligro.

Esta segunda temporada incorpora a James Marsden como gran fichaje, junto a la continuidad de Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt y Donovan Colan. Hamm, además de protagonizarla, ejerce nuevamente como productor ejecutivo.