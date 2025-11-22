El impresionante trabajo artesanal para dar vida a la nueva intro de Apple TV

Apple TV+ se ha renovado al menos por fuera, y de hecho desde hace unas semanas la conocemos ya todos simplemente como Apple TV, que viene siendo como ya llamábamos al servicio de streaming de Apple al dirigirnos a él normalmente.

Un ligero cambio de nombre que ha venido acompañado de un cambio en la animación que veremos antes de cada película o serie y que, aunque pueda parecer lo contrario, tiene mucho más de artesanal que de cualquier otra cosa.

Hecho (casi) a mano

La compañía ha apostado por un rediseño visual que sorprende no solo por su vibrante paleta de colores, sino por el modo en que se ha producido: enteramente mediante efectos prácticos. Nada de gráficos generados por ordenador, sino piezas reales de vidrio, iluminadas y grabadas en estudio para lograr ese efecto caleidoscópico que sirve ahora como identidad del servicio.

De hecho, según revelan desde TBWA\Media Arts Lab, una de las agencias implicadas, cada destello, cambio de luz o reflejo que vemos se ha creado físicamente, sin atajos digitales, en colaboración con estudios como Optical Arts, TRAFIK, Racket Club, Aron Forbes y Epilogue Inc.

El resultado es una identidad visual en la que el movimiento no proviene del logo, sino de la cámara que se desliza frente a estas grandes piezas de cristal. A eso se suma un juego de luces completamente manual: un miembro del equipo era el encargado de moverlas para generar esos cambios de brillo que, vistos en pantalla, parecen efectos digitales, aunque a veces el trabajo requirió de la precisión que solo un brazo robot puede dar.

Apple explica asimismo que la intención era reforzar su filosofía de que la artesanía "debe sentirse, no fingirse", y que para ello la creación debía capturarse íntegramente en cámara.

Este trabajo se despliega en múltiples formatos: desde una breve secuencia de introducción de un segundo para tráileres o de cinco que veremos antes de cada serie, hasta versiones más largas destinadas a proyectarse en cines antes de los largometrajes de Apple Studios. Todo ello acompañado de SF TV, una nueva tipografía creada junto al equipo de diseño de Apple y derivada de la familia San Francisco, adaptada para esta nueva identidad.

El sonido ha recibido el mismo trato

El rediseño incluye una banda sonora creada por Finneas, ganador de premios Grammy y Óscar. La nueva firma auditiva cuenta con varias versiones, de uno, cinco y doce segundos, y se ha construido a partir de capas de piano, percusión metálica invertida y sintetizadores modulados. El objetivo ha sido lograr un sonido minimalista y mágico que actúe como una invitación al universo Apple Originals.