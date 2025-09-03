Una joven estadounidense se durmió al volante y despertó en el hospital después de que su teléfono móvil le salvara la vida

Los dispositivos de electrónica del catálogo de productos de Apple ofrecen a los consumidores una amplia variedad de prestaciones de hardware, funciones de software y otros servicios que contribuyen a mejorar la experiencia de usuario del sistema. Pero, además, tanto el iPhone como el Apple Watch cuentan con funciones especiales capaces de salvar la vida a sus usuarios.

El hardware presente en teléfonos móviles y relojes inteligentes como iPhone y Apple Watch cuenta con funciones como la detección de caídas, que envía alertas de emergencia en caso de inconsciencia, mareos o inmovilidad; la detección de accidentes, que detecta automáticamente accidentes de tráfico gracias a los sensores del dispositivo; o la monitorización del ritmo cardíaco, con notificaciones sobre el ritmo de los latidos de tu corazón.

El iPhone de Apple salvó la vida de una joven, esta vez en carretera

Lindsay Leskovak, una chica de 16 años de Greenville, Pensilvania, estaba conduciendo de vuelta a su hogar después de salir con su amiga cuando, de repente, comenzó a sentir mucho sueño y fatiga. Trato de mantener los ojos abiertos y permanecer alerta, pero al cabo de un rato acabó durmiéndose al volante de su vehículo.

Su camioneta acabó estrepitándose contra unos postes y algunos árboles antes de detenerse finalmente al llegar a una parada cerca del agua. Afortunadamente, su iPhone tenía habilitada la funcionalidad Detección de accidentes y a través de sus sensores pudo detectar que se había producido un accidente y que la víctima estaba inmóvil o incapacitada.

Laura Leskovak, su madre, recibió una llamada por parte de los servicios de rescate e incendios de la zona. Al parecer, el iPhone de su hija alertó automáticamente a los servicios de emergencia para que acudieran en la ayuda.

Cómo activar la detección de accidentes en tu iPhone

Si bien es cierto que este tipo de funciones, por acumulación, acaban consumiendo muchos recursos del sistema y, por ende, batería, también es cierto que merece la pena tenerlas activadas por si surge alguna situación catastrófica o de urgencia.

Accede a Ajustes en tu iPhone.

en tu iPhone. Dirígete al apartado Emergencia SOS .

. Activa la función Llamar tras un accidente grave.

Prestaciones de seguridad de iOS Apple

Este servicio de emergencia de Apple está disponible en modelos de iPhone 14 y posteriores o modelos de Apple Watch Series 8 o posteriores.

Desde WFMJ informan que, actualmente, Lindsay se está recuperando en el hospital. Tiene diversas fracturas pélvicas y en sucadera, pero después de un buen largo periodo de reposo ya estará lista para arrimarse a un lado de la carretera en cuanto sienta un mínimo de sueño. Recuerda, tu iPhone puede salvarte la vida... pero tu sentido común también.