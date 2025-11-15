Mark Zuckerberg, CEO de Meta, predice la muerte del móvil en favor de un objeto más antiguo: "Serán la próxima plataforma"

Mark Zuckerberg está generando mucha controversia, polémica y también preocupaciones con todas las últimas declaraciones que ha compartido en entrevistas y redes sociales, el CEO de Meta está entusiasmado con los avances de la inteligencia artificial y cree que su compañía ya tiene al alcance la posibilidad de desarrollar una superinteligencia que poseerá unos conocimientos y unas capacidades muy superiores a las nuestras.

Y ahora la inteligencia artificial de Meta está a punto de fusionar todos sus algoritmos y modelos de lenguaje con otra de las grandes promesas del bueno de Zuckerberg: las gafas inteligentes Meta x Ray-Ban's Display. Unas smartglasses que fueron oficialmente anunciadas a mediados del mes de septiembre de 2025 y que, según Mark Zuckerberg, serán el próximo gran boom.

Después del teléfono móvil, después de Internet y del repentino boom de la inteligencia artificial, ahora Mark Zuckerberg piensa que se avecina una nueva era. Una era que trasladará al smartphone a las arenas del olvido y que dará paso a un nuevo terremoto sísmico del no-intelecto con la revolución de las gafas inteligentes con inteligencia artificial.

Mark Zuckerberg asegura que la muerte del teléfono móvil es, simple y llanamente, una cuestión de tiempo

Mark Zuckerberg está seguro de que la inteligencia artificial estará incorporada de forma plena en las gafas de Meta antes de que transcurran 10 años, de hecho considera inconcebible que no sea el caso. De cualquier forma, resulta curioso que un objeto tan antiguo como son unas gafas pueda dar paso a un futuro tan innovador y vanguardista acompañado de la mano por la inteligencia artificial.

El CEO de Meta ha acudido recientemente a un podcast para hablar sobre la IA y en un vídeo publicado en Instagram comentaba que las gafas inteligentes son el dispositivo perfecto para la inteligencia artificial porque permiten al sistema seguir aprendiendo mientras ve lo que ves, escucha lo que escuchas y transmite información y hologramas dentro del mundo que estás viendo.

Mi teoría es que, a un alto nivel, las gafas son el dispositivo de la próxima plataforma de computación. No te separan del momento. Y son el mejor dispositivo para la IA porque es básicamente el único dispositivo que permite a la IA ver lo que ves, escuchar lo que escuchas, hablarte a lo largo del día...

Se avecinan tiempos prometedores para la inteligencia artificial. ¿Pero conseguirá Meta captar la atención del mundo con sus gafas inteligentes? Sin duda, podría llegar a ser ciertamente revolucionario. Pero conllevará grandes peligros y problemas de privacidad.