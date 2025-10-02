Más tarde de lo esperado, pero 'The Paper', del universo 'The Office', ya tiene fecha de estreno en España

No es fácil lograr, o ni siquiera acercarse como nos han demostrado estas últimas dos décadas, a lo que consiguió la The Office americana (la original es la británica de Ricky Gervais), ni siquiera aunque el mismísimo Greg Daniels, creador de este y otros shows como Parks & Recretaion, esté al frente.

Sin embargo el creativo no se rinde, y aunque tardó en confirmar los rumores, The Paper, la nueva serie ambientada en el mismo universo que la célebre sitcom supuestamente justo tras acabar de grabar el documental en Dunder Mifflin, es al fin una realidad y está dispuesta a intentarlo.

Fecha de estreno en España

Estrenada en Estados Unidos a comienzos de septiembre de este mismo año, The Paperdebutó con buenas críticas y rápidamente logró asegurarse una segunda temporada, lo que demuestra que la apuesta de Daniels y su equipo ha convencido tanto a la cadena como al público.

Su llegada a España se ha hecho esperar, pero SkyShowtime ha confirmado por fin que estrenará la comedia en exclusiva el próximo 14 de noviembre. Ese día estarán disponibles los tres primeros episodios, con estrenos semanales posteriores.

La premisa se aleja de las oficinas de Scranton para situarse en un histórico periódico del Medio Oeste que trata de sobrevivir bajo la dirección de su peculiar editor. La narración mantiene el formato de falso documental, sello característico de The Office, con entrevistas, silencios incómodos y situaciones tanabsurdas como reconocibles.

Un elenco con nombres conocidos

El reparto está encabezado por Domhnall Gleeson (Ex Machina), Sabrina Impacciatore (The White Lotus) y Chelsea Frei (Poker Face, La chica de la limpieza). Junto a ellos aparecen Melvin Gregg (Snowfall), Gbemisola Ikumelo (Ellas dan el golpe), Alex Edelman (Sin edulcorar), Ramona Young (Yo nunca), Tim Key (This Time with Alan Partridge) y Oscar Núñez, quien regresa al universo The Office tras haber interpretado a Óscar en la serie original, pero no es el único.

The Paper está creada, escrita y producida por Greg Daniels junto a Michael Koman (Nathan For You), y cuenta además con Ricky Gervais y Stephen Merchant como productores ejecutivos, reforzando aún más su conexión con el legado de The Office.