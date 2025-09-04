'The Paper' arrasa antes de su estreno y el spin-off de 'The Office' renueva por una segunda temporada

El universo de 'The Office' sigue triunfando y prueba de ellos es su spin off titulado 'The Paper', que este jueves estrenaba su primera temporada en SkyShowtime. Un día antes de su debut, la serie ha sido renovada por una segunda temporada.

Todo ello se debe a la gran expectación que ha generado y, aunque en España aún no tiene fecha de estreno, las primeras críticas amparan la decisión que ha tomado la compañía estadounidense NBCUniversal.

De esta forma, el co-creador de la serie original y ahora de la historia independiente, Greg Daniels, junto al productor ejecutivo y guionista Michael Koman, ya están trabajando en la segunda temporada que debería estar lista en otoño de 2026, según ha adelantado el medio 'Variety'.

Protagonizada por el actor irlandés Domhnall Gleeson, 'The Paper' sigue los pasos de Ned Sampson, un exitoso vendedor de la división de papel higiénico del conglomerado papelero Enervate.

Ned, quien no ha trabajado en periodismo desde la universidad, recibe una nueva tarea: ayudar a salvar el pequeño periódico de la compañía en Toledo, ciudad ubicada en Ohio, donde acaba de ser nombrado editor jefe. Sin embargo, tendrá que hacer frente a un gran problema: el 'Toledo Truth-Teller' emplea a uno o dos reporteros de fiar, como máximo.

El resto del reparto lo completan Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Ramona Young, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Tim Key y Eric Rahill. A ellos se sumará Óscar Núñez, que interpretará el mismo personaje que encarnaba en 'The Office'.

Una prueba de que la nueva serie está dentro del universo de la comedia que narra el día a día de los empleados de una oficina situada en Scranton son las referencias que pueblan los primeros episodios. Además del mencionado regreso de Oscar, el primer episodio revela lo que ocurrió con la compañia Dunder Mifflin y que tiene una relación directa con la nueva empresa que se presenta, la Enervate de Ohio.