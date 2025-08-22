Vodafone TV
Vodafone TV perderá estos 7 canales, pero añadirá más de 25 en compensación
Pronto dejará de contar con 7 de sus canales más icónicos, pero compensará esta pérdida con un aluvión de canales gratuitos
Vodafone prepara una gran remodelación para su televisión de pago. A partir del 1 de septiembre eliminará siete canales pertenecientes a SkyShowtime, un movimiento que deja fuera nombres tan reconocidos como Calle 13, SYFY o Comedy Central. La decisión llega tras no alcanzar un nuevo acuerdo de distribución con el grupo audiovisual.
No obstante, la compañía aprovechará este cambio para reforzar su catálogo con más de 25 nuevos canales temáticos, según ha revelado Xakata Móvil. El giro no supondrá ningún coste adicional para los usuarios y ampliará la cantidad de contenidos del servicio. Todavía se desconoce exactamente cuáles serán añadidos, pero es posible que estos ya se encuentren presentes en Lowi TV, la nueva televisión de Lowi, operadora filial de Vodafone.
Cambios con incógnita en Vodafone
El fin del contrato con SkyShowtime, y su falta de renovación, implica la retirada de siete canales que han formado parte de la parrilla de Vodafone TV durante años:
- Calle 13
- SYFY
- Comedy Central
- DreamWorks
- Nickelodeon
- Nick Jr.
- MTV España
Con ellos se irán series emblemáticas, como Ley y orden: UVE, Chicago P.D. o South Park. Pese a ello, según ha contado Vodafone a Xakata, se introducirán más de 25 nuevos canales en la parrilla del servicio televisivo. Aunque Vodafone aún no ha publicado la lista definitiva, las incorporaciones podrían seguir la línea marcada por Lowi TV, la televisión de su segunda marca.
Al ser varios canales, posiblemente sean de contenidos variados. Por ejemplo, si tomamos en referencia a Lowi TV, podríamos tener nuevos canales de cine, como Cines Verdi, Film&Co o Cine Friki, pero también de deportes, como LaLiga Inside; nuevos canales infantiles, al estilo de AnimeVisión o Rabbids Invasión u otros de documentales o, incluso, lifestyle.
Habrá que esperar a que Vodafone haga público el listado de los canales que incorporará. De momento, solo sabemos que serán más de 25 nuevos espacios temáticos, pero los títulos concretos y el enfoque de la nueva parrilla están aún por confirmar.
