La mejor herramienta de IA de Google vuelve a evolucionar: ahora puede generar vídeos en español

Google sabe que debe adaptar a los tiempos actuales todas sus herramientas y ha dado un paso delante de gran valor con NotebookLM. Para quienes no lo conozcan, NotebookLM es un asistente personalizado capaz de resumir contenido, extraer la información más relevante, generar ideas, analizar texto e incluso crear un podcast con la información que cada usuario carga en su perfil, todo ello gracias a la inteligencia artificial de Gemini.

NotebookLM contaba desde finales de mayo con una función que tuvo una gran acogida por la comunidad, en especial la de habla anglosajona, pues desde entonces permite la generación de resúmenes en vídeo de la información de la que se le dotaba. Con ella, podía generar los conocidos como Video Overwievs dentro del asistente aunque, eso sí, por el momento su aplicación móvil no es compatible con esta novedad.

Soporte en castellano para generación de vídeos

Una función que ahora Google acerca, más si cabe, a todos sus usuarios al haber implementado la generación de esos vídeos en 80 idiomas, incluido el español, por supuesto. Las buenas noticias para los usuarios nacionales no se quedan solo ahí, sino que llegan incluso a los diferentes territorios, puesto que Google ha incluido las lenguas cooficiales como el gallego, el catalán y el vasco entre los idiomas que soporta Video Overwievs para sus creaciones.

Google anunció esta novedad, muy esperada por la comunidad, a través tanto de su sitio web como del perfil oficial de NotebookLM en redes sociales como ‘X’. La capacidad de NotebookLM de generar diapositivas narradas con inteligencia artificial valiéndose de las fuentes del cuaderno del usuario y de cuanto incluyen estaba hasta entonces solo disponible en inglés, pero el soporte multilingüe por fin ha llegado.

De este modo, los análisis visuales que ofrece NotebookLM van a permitir acompañar la información que muestre la herramienta de inteligencia artificial de Google con imágenes, gráficos, dibujos o diagramas que faciliten la comprensión de los documentos que se hayan facilitado a través de NotebookLM para su análisis y estudio.

Con esta novedad las presentaciones en vídeo generadas por inteligencia artificial a partir de las propias fuentes del usuario incluirán diapositivas con narración automatizada en cualquiera de esos nuevos 80 idiomas disponibles, de tal manera que la comprensión y retención de los temas de los que se haya generado ese contenido audiovisual se verá facilitada tanto desde el punto de vista de la agrupación de la propia información relevante que contengan los documentos como, por supuesto, gracias a eliminar esa barrera idiomática existente hasta el momento.

Otra de las novedades que trae la última actualización de NotebookLM es la mejora en las Audio Overviews, disponibles en formato más largo y en la misma calidad en esos 80 idiomas que ahora admite el asistente de Google.