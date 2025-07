Los Nothing Headphone (1) son oficiales: así son los primeros auriculares over-ear de la marca con tecnología KEF

Además del esperado Nothing Phone (3), el primer flagship premium de la firma, la compañía dirigida por Carl Pei también ha presentado hoy en sociedad sus primeros auriculares over-ear, unos Nothing Headphone (1) que destacan por contar con una gran calidad de construcción, con un diseño basado en la transparencia y con una tecnología de audio de alta precisión gracias a la colaboración con la marca británica de audio KEF.

Nothing Headphone (1): toda la información

Sin lugar a dudas, lo primero que debemos resaltar de los nuevos Nothing Headphone (1) es su calidad de construcción, ya que la firma londinense no ha escatimado materiales premium en el montaje de sus primeros auriculares over-ear, puesto que estos están fabricados con aluminio moldeado, componentes de precisión CNC y espuma viscoelástica PU, los cuales les otorgan una gran ergonomía y comodidad.

En concreto, la parte de los auriculares combina aluminio y plásticos duraderos para hacerlos más robustos, la diadema cuenta con materiales que te permiten un ajuste suave y las almohadillas rectangulares tienen esquinas redondeadas y secciones ovaladas transparentes, son resistentes al sudor y a la grasa corporal y se adaptan a cada cabeza de una manera natural, reduciendo la presión en las orejas y "garantizando un sellado cómodo para un uso prolongado".

El diseño transparente de los nuevos Nothing Headphone (1) Nothing

A nivel estético, los nuevos Nothing Headphone (1) heredan el icónico diseño de los dispositivos de Nothing, el cual destaca por mezclar unos elementos transparentes con formas limpias y geométricas que nos recuerdan a los auriculares de estudio más clásicos.

Asimismo, otro de los detalles diferenciales de los Nothing Headphone (1) es que se alejan de los convencionales controles táctiles para apostar por unos prácticos controles físicos integrados que son más cómodos y más precisos que los táctiles. Así, los Headphone (1) disponen de tres botones físicos bautizados como "Roller, Paddle y Button" con los cuales vas a poder regular el nivel de volumen, pausar o cambiar de canción y cambiar entre los diferentes modos de cancelación de ruido.

En lo que respecta a la calidad de sonido, Nothing ha colaborado con KEF, una marca británica de audio que lleva más de 60 años fabricando equipos de alta fidelidad, para desarrollar sus primeros auriculares over-ear. Así, la marca londinense ha aprovechado la ingeniería acústica avanzada y las herramientas de calibración de KEF, para integrar en los Nothing Headphone (1) un driver dinámico de 40 milímetros hecho a medida que ofrece un sonido envolvente y natural con unos graves profundos, unos medios definidos y unos agudos nítidos en todos los modos, incluidos el ANC (cancelación de ruido activa), Transparencia y Audio Espacial.

Los Nothing Headphone (1) cuentan con unos botones físicos integrados en los auriculares Nothing

Además, los nuevos Nothing Headphone (1) están equipados con una tecnología de espacialización y de seguimiento del movimiento de la cabeza que permite que el sonido se adapte, en tiempo real, a los movimientos del usuario y cuentan con soporte para Hi-Res Audio, LDAC y reproducción sin pérdidas por cable tanto a través del puerto USB-C como mediante el conector jack 3.5 milímetros.

Como no podía ser de otra forma, los Headphone (1) de Nothing disponen de un modo ANC de cancelación de ruido activa que se adapta dinámicamente a los diferentes entornos en los que estás gracias a sus micrófonos internos y externos y de un modo Transparencia que te permite estar en contacto con lo que te rodea.

Asimismo, los Nothing Headphone (1) incorporan un sistema de cancelación de ruido ambiental formado por 4 micrófonos de última generación, potenciado por IA y entrenado con más de 28 millones de escenarios de ruido que garantiza que puedas realizar llamadas de una manera clara y sin cortes incluso en entornos muy concurridos.

Tampoco se quedan cortos en autonomía los primeros auriculares over-ear de Nothing, ya que los Headphone (1) prometen hasta 35 horas de reproducción con una sola carga y cuentan con un sistema de carga rápida que te ofrece hasta 2,4 horas de uso con el ANC activado con tan solo 5 minutos de carga.

Los nuevos Nothing Headphone (1) en su bonito acabado en color negro Nothing

A nivel de conectividad, los nuevos Nothing Headphone (1) disponen de Bluetooth 5.3, tienen soporte para Fast Pair y te permiten conectar dos dispositivos a la vez y cambiar de uno a otro de una forma fluida.

Si nos centramos en la parte del software, desde la app Nothing X vas a poder personalizar el "Button" para que, al pulsarlo, se active la función 'Channel Hop', una funcionalidad de cambio rápido que te permite saltar entre apps de audio recientes y características favoritas sin menús ni pantallas intermedias y que es perfecta para alternar entre música, podcasts y notas de voz mientras trabajas o haces deporte.

Pero eso no es todo, ya que el "Button" también se puede configurar para activar comandos de voz, para abrir la app 'News Reporter' o para acceder a 'Nothing Essential Space', un segundo espacio de memoria exclusivo de los dispositivos Nothing en el que puedes guardar notas de voz, recordatorios e ideas fugaces.

Por último, como es habitual, desde la app Nothing X también tendrás acceso a un ecualizador avanzado de 8 bandas que te permitirá ajustar hasta el infinito las preferencias de sonido a tu gusto.

Nothing Headphone (1): disponibilidad y precio

Los nuevos Nothing Headphone (1) se podrán reservar a partir del próximo 4 de julio de 2025 tanto a través de la página web oficial del fabricante como mediante distribuidores autorizados como Amazon y su puesta a la venta oficial tendrá lugar el 15 de julio de 2025.

Los Nothing Headphone (1) son realmente cómodos de transportar Nothing

Los Nothing Headphone (1) estarán disponibles en dos colores: blanco y negro y se podrán comprar por un precio oficial de 299 euros.