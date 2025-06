El Nothing Phone (3) se filtra por completo: así será el nuevo flagship de la marca

El inminente Nothing Phone (3) apenas guarda secretos. A pocos días de su supuesta fecha de lanzamiento, que se prevé para el 1 de julio, este smartphone ha quedado al descubierto gracias a una filtración masiva que revela prácticamente todos sus detalles. El nuevo modelo supone un salto adelante en la estrategia de la joven compañía, que está decidida a abandonar la etiqueta de marca alternativa para competir de tú a tú con los grandes del sector.

Según desvela Android Authority junto a la filtración de Gadget Bits en X, por primera vez Nothing da el salto real a la gama alta. Esto significa que integrará triple cámara con zoom óptico, una pantalla más avanzada, carga ultrarrápida y un compromiso de actualización que rivaliza con el de Apple o Samsung. Además, rediseña el sistema Glyph con una nueva forma de entender las notificaciones visuales, más allá de los LED del pasado.

🚨 Exclusive

Nothing Phone (3)



- 6.7" 1.5k OLED LTPO display

- 50mp + 50mp 3x periscope + 50mp UW

- 50mp front

- 5150mAh battery (typ) + 100W charging

- Wireless + reverse wireless charging

- NFC, eSIM

- Nothing OS 3.5 on Android 15

- Snapdragon 8s Gen 4



Launching on July 1st pic.twitter.com/GB3TaeekT6

— Gadget Bits (@gadget_bits) June 21, 2025