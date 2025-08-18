Apple lanza la séptima beta de iOS 26 para desarrolladores

Una semana después de lanzar la última beta de iOS 26, Apple acaba de lanzar la séptima para desarrolladores, confirmando así que estamos en pleno ciclo semanal del proceso beta. Teniendo en cuenta que los iPhone 17 podrían presentarse el próximo 9 de septiembre, es lógico que la compañía apriete el acelerador para tener lista la versión final.

En la sexta beta para desarrolladores, se añadieron novedades como cambios en Liquid Glass o la vuelta de los gestos de desplazamiento para cambiar de modo en la app Cámara ya que, hasta la semana pasada, se habían invertido e introducido un ajuste para volver a ellos. ¿Se habrán añadido novedades a esta última versión?

Novedades de iOS 26 beta 7

Es muy pronto para hablar de novedades, ya que la compañía acaba de lanzar esta versión, pero posiblemente, se hayan añadido cambios a Liquid Glass, el nuevo diseño que Apple lanzará en apenas tres semanas. Se ha ido cambiando hasta ahora, por lo que el diseño final podría no estar aún listo.

Eso sí, hay que tener en cuenta que al estar en una beta tan avanzada, es muy poco probable ver novedades de las grandes. De hecho, todas las funciones de iOS 26 presentadas en la WWDC 2025 ya forman parte de la beta y sólo quedaría la traducción en tiempo real de los AirPods de la cual se encontraron referencias en la anterior beta.

Cómo instalar la beta de iOS 26 en el iPhone

Al tratarse de una beta, no es lo más recomendable instalarla en un dispositivo principal, ya que no es una versión estable y puede presentar problemas de batería. Sin embargo, para eso esta la beta pública, que es la que la compañía adecua para el público. Estos son los pasos para poder instalarla: