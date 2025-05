Amazon deja esta smart TV con pantalla QLED 4K a precio de liquidación gracias a un descuento de casi el 50%

Encontrar una smart TV actual con una gran diagonal y un descuento impresionante es ahora más fácil que nunca, ya que ha llegado esa temporada en la que las principales marcas lanzan nuevos modelos y necesitan dar salida al stock de unidades fabricadas anteriormente. Sin ir más lejos, esta Hisense 50A7NQ es una clara muestra de ello y nuestra recomendación en estos momentos, ya que está más barata que nunca.

Dentro de unas pocas semanas se cumplirá un año desde el lanzamiento de esta televisión de la marca Hisense, la cual llegó con un precio de venta recomendado de 549 euros. Pero la buena noticia es que ahora tiene un descuento total de 230 euros que nos da la posibilidad de conseguirla a precio mínimo histórico de 319 euros en Amazon. Y eso mismo es lo que sucede en PcComponentes, donde también la encontrarás a este precio. Así que te recomendamos aprovechar antes de que vuelva a subir el precio o se agote el stock.

Compra la televisión Hisense 50A7NQ con un descuento de 230 euros

La Hisense 50A7NQ es una televisión inteligente muy completa que pertenece a la gama de 2024, la cual puedes encontrar en estos momentos a precio de liquidación. Tiene un tamaño ideal para colocar en un salón o dormitorio, a lo que se le suma un diseño moderno que la hace encajar en cualquier entorno. Asimismo, dispone de unos biseles muy delgados para centrar nuestra vista completamente en la imagen y una peana de plástico que une las dos patas para asegurar una buena estabilidad.

Cuando hablamos de televisiones, el tamaño sí importa según la zona en la que la queramos instalar. Y aquí nos encontramos con una pantalla QLED de 50 pulgadas que nos brinda unos colores vivos, además de una resolución UHD 4K, una retroiluminación Direct LED, una tasa de refresco nativa de 60 Hz y compatibilidad con HDR10+, Dolby Vision y HLG para mejorar el contraste de las escenas, sobre todo cuando veamos series o películas.

Una de sus bazas clave es que su procesador es compatible con una inteligencia artificial, la cual es capaz de reescalar contenido de menos calidad a una resolución 4K. Mientras que, si ponemos el oído, aquí los protagonistas son dos altavoces que alcanzan una potencia RMS de 20 W. Pero eso no es todo, pues soporta una tecnología de audio envolvente Dolby Atmos que nos aporta ese extra de calidad sin necesidad de tener que recurrir a otros dispositivos como una barra de sonido.

Utiliza un sistema operativo VIDAA U7.6 que nos garantiza una navegación rápida y sencilla, con acceso directo a las principales plataformas de streaming. Sin pasar por alto que el mando a distancia incluye un micrófono para controlarla mediante comandos de voz con Alexa o Google Assistant.

Por si no fuese suficiente, cuenta con tres modos de imagen para adaptarse al contenido: Game PLUS para jugar con mayor fluidez, Modo Deporte para realzar partidos y Modo Cineasta para ver películas como las pensaron sus creadores. Y con respecto a su apartado de conectividad, no echamos en falta nada al venir con Wi-Fi, Bluetooth, una entrada LAN, tres puertos HDMI 2.0, dos USB-A y una salida de audio digital óptica para añadir un equipo de sonido, entre otras cosas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.