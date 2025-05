Portátiles por menos de 400 euros hay muchos, pero pocos están a la altura de este Lenovo con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD

Lo hemos dicho en más de una ocasión, no hace falta gastar mucho dinero para conseguir un buen portátil para productividad, a no ser que lleves a cabo tareas exigentes como edición de video o diseño 3D. Sin ir más lejos, el Lenovo IdeaPad 1 Gen 1 tiene un 27 % de descuento en Amazon y un precio irresistible. Estamos hablando de un portátil muy fino con un teclado de tamaño completo que no te dejará indiferente.

Si tu portátil empieza a fallar y no es compatible con Windows 11, esta oferta te interesa. El Lenovo IdeaPad 1 Gen 7, que tiene un precio recomendado de 549 euros, está disponible en Amazon por tan solo 399 euros, así que es un buen momento para comprarlo. Ahora bien, cabe mencionar que viene sin sistema operativo. Por lo tanto, si finalmente decides comprarlo tendrás que instalar Windows 11 por tu cuenta. Esto es fácil y rápido. En cuanto a la licencia OEM, se puede conseguir por menos de 15 euros en muchas tiendas online de códigos/claves.

Hazte con el Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 al mejor precio en Amazon

Este portátil viene sin sistema operativo Lenovo

Este portátil lleva un procesador AMD Ryzen 5 7520U, que si bien no es de última generación, sigue dando la talla. Dicho procesador está acompañado de 16 GB de RAM, un SSD de 512 GB y una tarjeta gráfica integrada AMD Radeon 610M. A no ser que seas un usuario que necesita un equipo con una CPU de alto rendimiento y una tarjeta gráfica dedicada, este equipo te permitirá llevar a cabo tus tareas del día a día de forma rápida y fluida.

Aunque es un portátil pensado para productividad, también lo puedes usar para jugar, aunque lo suyo es que lo hagas en la nube a través de Xbox Cloud Gaming o GeForce NOW. Sobre esto último, te recomendamos el primero. Por 17,99 euros al mes tienes acceso a cientos de títulos. Eso sí, es imprescindible tener un mando que sea compatible.

Es hora de echar un vistazo un vistazo a la conectividad. Este portátil tiene un lector de tarjetas SD, dos USB 2.0, un USB tipo C, un puerto HDMI, una toma combinada para auriculares y micrófono, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi. En este sentido es bastante completo, pero si echas en falta más puertos, siempre puedes conectar un hub USB. Sobre esto último, hay muchos disponibles en Amazon por unos 12 euros.

Si buscas un portátil que sea una apuesta segura a corto, medio y largo plazo, no hace falta que sigas buscando, aquí tienes uno. El Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por debajo de los 400 euros.

