Protección total y espacio en la nube para siempre: paga una vez y olvídate de suscripciones

Existen muchos servicios para proteger nuestra privacidad y almacenar archivos en la nube, pero nos exigen pasar por caja una y otra vez. Por un lado tenemos la nube por un lado, por otro está el antivirus, luego la VPN, y así con todo. Lo peor es que la inmensa mayoría no son permanentes, sino que pagamos un servicio que debemos renovar cada cierto tiempo.

Por eso, Internxt (sí, con x) ofrece una propuesta radicalmente distinta. Con una sola compra nos entrega para siempre almacenamiento cifrado, antivirus, VPN y próximamente correo y videollamadas privadas. Además, con toda la fiabilidad europea y cifrado postcuántico. No obstante, lo mejor es que con el código promocional "LARAZON" tenemos un descuento del 82%.

Planes disponibles y sus precios

Existen tres planes vitalicios entre los que puedes elegir desde la web de Internxt. Todos con una rebaja del 82 %, si usas el código promocional “LARAZON”:

Essential : 1 TB, VPN en 1 ubicación (Francia) y antivirus (pasa de 786,72 euros a 141,61 euros con el código "LARAZON")

Premium : 3 TB, VPN en 3 ubicaciones (Francia, Alemania y Polonia), antivirus, limpieza del dispositivo y monitor de la Dark Web (pasa de 1.660,93 euros a 298,97 euros con el código "LARAZON")

Ultimate: 5 TB, VPN en 5 ubicaciones (Francia, Alemania, Polonia, Canadá y Reino Unido), antivirus, limpieza, monitor de la Dark Web, Internxt Meet y Mail (cuando estén disponibles) (pasa de 2.535,11 a 456,32 euros con el código "LARAZON")

Pagas una vez para obtener los servicios de por vida. Ni renovaciones, ni cargos ocultos, ni subidas de precio. Desde este enlace puedes adquirir cualquier plan.

Todo lo que tendrás para toda la vida

Elige el plan que mejor se adapte a ti Internxt

Exactamente, esto incluyeInternxt por un pago único:

Internet Drive: almacenamiento en la nube privado

El corazón del servicio es Internxt Drive, que ofrece almacenamiento cifrado con tecnología “zero-knowledge”. Esto significa ni siquiera Internxt puede ver lo que subes: solo tú tienes las claves. Puedes elegir entre:

1 TB de espacio

3 TB de espacio

5 TB de espacio

Además, es el primer sistema de almacenamiento en la nube que usa cifrado postcuántico. Este tipo de protección está diseñado para resistir los ataques de los futuros ordenadores cuánticos. Suena futurista, pero resulta una garantía a largo plazo.

También incluye funciones útiles como:

Copias de seguridad automáticas

Uso multiplataforma (Windows, macOS, Linux, móviles)

(Windows, macOS, Linux, móviles) Compatibilidad con WebDAV y Rclone

Posibilidad de compartir archivos con contraseña

VPN de Internxt: navega sin dejar rastro

Otro punto clave de Internxt es la VPN incluida. Esta herramienta cifra tu conexión a internet, oculta tu IP y te protege de amenazas cuando usas redes WiFi públicas.

Está disponible en cinco ubicaciones:

Francia

Alemania

Polonia

Canadá

Reino Unido

Antivirus: tu nube estará libre de virus

El antivirus de Internxt permite escanear tus archivos desde la propia nube, evitar infecciones por ransomware y eliminar malware del dispositivo. No necesitas instalar herramientas de terceros, y puedes ejecutar análisis completos o personalizados.

Esto se traduce en una capa de seguridad adicional, especialmente útil cuando se trata de archivos que descargas, compartes o subes constantemente a la nube. Es un añadido que no todos los servicios de almacenamiento en nube incluyen.

Nuevos servicios: pronto videollamadas y correos privados

Próximamente, se añadirán dos servicios clave: Internxt Meet (plataforma de videollamadas privadas) e Internxt Mail (correo electrónico cifrado). Ambos también estarán incluidos sin coste adicional en los planes Premium y Ultimate.

Por qué elegir Internxt

A diferencia de otros servicios, Internxtpone la privacidad en el centro. Tus archivos están cifrados con tecnología “zero-knowledge”, lo que significa que solo tú tienes las claves y ni siquiera la empresa puede acceder a ellos. No hay rastreo, no hay uso comercial de tus datos y tampoco posibilidad de que sean entregados a terceros.

Al tener sede en Europa, Internxt cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), lo que garantiza un nivel de protección superior frente a servicios basados en países con leyes más permisivas.

La transparencia es otro pilar clave. Internxt ha sido auditado por Securitum, una reconocida firma de ciberseguridad, que confirmó la solidez del sistema. Además, todo el código de sus productos es de código abierto, lo que permite a cualquiera verificar que no hay puertas traseras ni funciones ocultas.

Y si todo esto no fuera suficiente, su modelo de pago único supone un importante ahorro. Al no tener que renovar el servicio, resulta imposible que no acabes salvando dinero.