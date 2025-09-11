El nuevo Amazfit T-Rex 3 Pro quiere ser el rey del deporte extremo: diseño de titanio, mapas offline y hasta 25 días de batería

En el marco de la IFA 2025, Amazfit ha aprovechado la ocasión para traer a Europa su smartwatch más ambicioso hasta la fecha: el T-Rex 3 Pro. Con materiales premium, mapas avanzados sin conexión y una autonomía que casi se olvida del cargador, la marca quiere dar un golpe sobre la mesa en el ámbito de los relojes deportivos.

El mercado de los wearables deportivos está más competitivo que nunca, y Amazfit se ha ganado un hueco como alternativa a marcas de referencia como Garmin o Polar. Su nueva apuesta, el Amazfit T-Rex 3 Pro, llega con la etiqueta de ser el reloj más resistente, preciso y completo que ha fabricado la compañía hasta ahora. Un modelo pensado para quienes entrenan al límite: desde corredores de montaña hasta aventureros que necesitan un compañero fiable en cualquier terreno.

Un diseño que lo aguanta todo

El T-Rex 3 Pro está compuesto por titanio de grado 5 en la carcasa y cristal de zafiro en la pantalla para plantarle cara a golpes y arañazos. Está preparado para funcionar a temperaturas extremas, desde -30 °C hasta +70 °C, y añade detalles muy prácticos como una linterna LED bicolor con señal SOS. Además, incorpora altavoz y micrófono para responder llamadas vía Bluetooth o utilizar el asistente de voz Zepp Flow sin sacar el móvil del bolsillo.

Amazfit T-Rex 3 Pro de 48 mm en color Black Gold (izquierda) y Tactical Black (derecha) Amazfit

En este tipo de relojes, la visibilidad lo es todo. En su versión de 48 mm, el smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro monta una pantalla AMOLED de hasta 1,5 pulgadas y cuenta con un brillo que alcanza los 3.000 nits, un dato más que suficiente para que ni el sol de mediodía arruine la lectura de datos o mapas.

Mapas sin conexión más inteligentes

Una de las grandes bazas del T-Rex 3 Pro son sus mapas offline interactivos. Incluye cartografía urbana, topográfica y de estaciones de esquí, y ahora es capaz de mostrar puntos de interés cercanos y hasta crear rutas automáticas con solo indicar destino o distancia. Todo ello apoyado en una antena GPS de polarización circular con doble banda, que mejora la precisión en entornos difíciles como bosques o calles estrechas.

Más de 180 deportes y autonomía hasta 25 días

El reloj es compatible con más de 180 disciplinas deportivas, desde running hasta deportes acuáticos, e incorpora modos específicos para HYROX, la competición de fitness de moda. Además, la parte de salud y recuperación también gana protagonismo en este modelo gracias al sensor BioTracker 6.0 PPG y a la métrica BioCharge Energy Score.

Es capaz de medir el VO₂ máximo, es decir, la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede absorber, transportar y consumir durante el ejercicio aeróbico intenso, carga de entrenamiento, recuperación, frecuencia cardiaca en reposo y hasta la calidad del sueño.

No obstante, si hay algo que de verdad marca la diferencia es la autonomía. La versión de 48 mm promete hasta 25 días de uso típico, mientras que la versión más pequeña, con esfera de 44 mm, aguanta 17 días. Estos datos están por encima de la media en el segmento de relojes outdoor, pero incluso en escenarios exigentes, con GPS activo y pantalla siempre encendida, soporta hasta 20 y 13 horas respectivamente.

El T-Rex 3 Pro se integra con el ecosistema Zepp, compatible con accesorios como la Helio Strap o el Helio Ring. Además, estrena funciones inesperadas, como la app Podcast, que permite descargar y escuchar episodios de tus pódcasts favoritos sin conexión, ideal para quienes realizan entrenamientos largos o rutas en solitario.

Precio y disponibilidad en Europa

El Amazfit T-Rex 3 Pro llega al mercado europeo por 399,90 euros, con versiones de 48 mm (Tactical Black y Black Gold) y de 44 mm (Gold & Gray y Black Gold). La edición Tactical Black ya está a la venta desde la semana pasada, mientras que el modelo Black Gold llegará a finales de septiembre y la variante de 44 m se sumará más adelante.