El nuevo router WiFi 7 de DIGI es más rápido, estable y hasta estético: ya lo está instalando a los clientes con fibra ultrarápida

DIGI ha comenzado a desplegar un nuevo router con WiFi 7 para los clientes de sus conexiones de fibra más rápidas. Se trata de un salto importante dentro de su oferta de equipos, que hasta ahora mantenía modelos más básicos, incluso en tarifas de alta velocidad. Con esta renovación, la operadora busca mejorar la experiencia inalámbrica y aprovechar mejor los 10 Gbps que ya ofrece en zonas donde tiene desplegada su propia fibra.

El dispositivo llega con mejoras en velocidad, cobertura y estabilidad, gracias a tecnologías como MLO, EasyMesh o puertos de 10 Gb. Aunque no incorpora la banda de 6 GHz, sí introduce cambios que lo colocan en un punto más competitivo frente a los routers de otras operadoras y sus propios anteriores modelos. Además, permite montar redes malladas más flexibles y adaptadas a viviendas grandes.

Qué ofrece el nuevo router de DIGI

Un router TP-Link XGB430v Pro sin el logo de DIGI TP-Link

Según ha revelado BandaAncha, el equipo elegido por DIGI es el TP-Link XGB430v Pro, un router diseñado para conexiones XGSPON de hasta 10 Gbps. Este modelo supone un avance frente a los anteriores equipos de la compañía, sobre todo por la actualización al estándar WiFi 7, el más moderno. Con él, se busca que los clientes puedan sacar más partido a dispositivos compatibles y reducir las limitaciones en viviendas con muchos aparatos conectados.

En cuanto a velocidad inalámbrica, ofrece mejoras claras respecto a generaciones anteriores. En la banda de 2,4 GHz, el rendimiento sube alrededor de 300 Mb adicionales; en la banda de 5 GHz, el aumento puede acercarse a 1 Gb extra. Aunque no tiene soporte para la banda de 6 GHz, utiliza tecnologías de WiFi 7 para estrechar esa diferencia y optimizar el uso de las bandas disponibles.

Uno de los puntos más relevantes es la compatibilidad con MLO (Multi-Link Operation), una función que permite usar varias bandas simultáneamente. Esta tecnología mejora la estabilidad cuando hay interferencias o picos de uso, y reduce los cortes en conexiones exigentes, como videojuegos online, videollamadas o contenido en alta resolución. De este modo, el router reparte la carga entre distintas frecuencias sin que el usuario tenga que configurarlo manualmente.

Si hablamos de conectividad física, integra un puerto LAN de 10 Gb para sacar el máximo partido a la fibra XGSPON. A ello se suman cuatro puertos LAN adicionales de 1 Gb y dos puertos RJ-11 para teléfono fijo. También incorpora un USB 3.0 que, según las especificaciones, puede habilitar funciones de backup mediante 4G, aunque DIGI no ha confirmado si este modo estará activo en su firmware.

Por otro lado, tiene una distribución de antenas pensada para mejorar la cobertura en 5 GHz. Además, incluye una antena dedicada exclusivamente a vigilar los canales DFS, los que obligan a cambiar de frecuencia cuando se detectan radares. Esta antena permite realizar esos cambios sin afectar la conexión del usuario, algo que suele generar microcortes en otros equipos.

Su diseño apuesta por una estructura compacta y más estética que sus predecesores. Incorporará el nuevo logo de DIGI, al que cambió la operadora a inicios de 2025, en la parte superior.

Otra de las mejoras destacables es la compatibilidad con EasyMesh, el estándar que permite añadir nodos de otros fabricantes para crear una red mallada. Esto facilita cubrir viviendas grandes o complejas sin necesidad de instalar repetidores convencionales, que suelen duplicar redes y empeorar el rendimiento. Con EasyMesh, toda la casa funciona como una única red, con cambios automáticos entre nodos.

DIGI ha comenzado a instalar este router en clientes con fibra de 10 Gb, aunque la compañía no ha detallado aún si sustituirá a los modelos anteriores en otras tarifas. Tampoco se ha confirmado si habrá un coste adicional o si formará parte del equipamiento estándar, como ocurre actualmente con sus routers básicos.