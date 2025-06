Olvídate de 'Cisne negro': este anime noventero es más oscuro, impactante y está en streaming

Puede que Satoshi Kon no sea tan famoso como Miyazaki -el responsable de títulos inolvidables como El viaje de Chihiro o La princesa Mononoke-, pero su debut en el cine de animación dejó una huella imposible de borrar. Se trata de un thriller psicológico que desdibuja los límites entre la realidad, la pesadilla y la alucinación con una intensidad casi hipnótica, haciendo que el espectador se cuestione constantemente qué es verdad y qué forma parte del delirio.

Kon se tomó varias libertades respecto a la novela original, pero eso no evitó que con el tiempo se ganara el estatus de película de culto, a pesar de que su estreno no fue un bombazo en taquilla. En la web de reseñas Rotten Tomatoes, por ejemplo, mantiene desde hace años un sólido 84% y 89% de aprobación de críticos y audiencia, respectivamente, un merecido notable que se mantiene en otras plataformas, como IMDb (8/10). Y aquí va un dato que no te esperas: si piensas en películas de terror, seguro que se te viene a la mente Psicosis o El silencio de los corderos, pero que sepas que esta es considerada la 23ª mejor película de terror de la historia, al menos según los usuarios de FilmAffinity (7,5/10).

Un viaje perturbador por la mente de una mujer al límite, donde nada es lo que parece

Mima Kirigoe es una joven estrella del pop japonés que, tras triunfar como integrante de un grupo idol, decide dejar atrás los escenarios para probar suerte como actriz. Sin embargo, ese giro en su carrera no resulta precisamente un camino de rosas: sus antiguos fans no aceptan el cambio, la industria no se lo pone fácil y las nuevas exigencias del trabajo empiezan a pasarle factura. Poco a poco, su vida personal empieza a tambalearse: alguien ha creado una página web que detalla con una precisión inquietante aspectos íntimos de su día a día, todo mientras comienza a recibir mensajes cada vez más perturbadores que le hacen dudar de su entorno y de sí misma.

A medida que se adentra en su nuevo papel, Mima empieza a perder el control sobre lo que es real y lo que no. Entonces, la ficción de la serie que protagoniza se confunde con su vida, y su percepción de la realidad se vuelve cada vez más y más frágil. En ese estado de confusión, paranoia y presión constante, tendrá que enfrentarse no solo al acoso y la mirada del público, sino también a sus propios temores más profundos. La historia te suena de algo, ¿verdad? Entre una y otra hay más de una década de distancia, pero Darren Aronofsky ha reconocido que 'Cisne negro' le debe mucho a este film, e incluso compró los derechos para recrear una escena completa.

Aunque ha estado bastante tiempo disponible en Filmin, 'Perfect Blue' ahora se aloja dentro del catálogo de Movistar Plus+. Si te gusta el cine inquietante que juega con tu cabeza, es casi obligatorio que la veas. Además, se te pasará en un abrir y cerrar de ojos, porque está por debajo de la duración media habitual: solo son 81 minutos.