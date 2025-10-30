Tras su paso por cines, 'Downton Abbey: El gran final' ya tiene fecha de estreno en streaming

Las series de época siempre son una buenísima opción si queremos mezclar el glamour de la alta sociedad de antaño con las aventuras y desventuras amorosas, los líos derivados de las herencias y demás problemas que asociamos siempre a unos personajes que, pese a tener todo lo que podrían desear, siempre acaban metidos en los más diversos embrollos.

En ese marco llega la noticia de que la tercera entrega cinematográfica de la franquicia Downton Abbey, titulada Downton Abbey: El gran final, tiene ya fecha de estreno en streaming, al menos en Estados Unidos.

Los Crawley en streaming este mismo noviembre

Aunque en España la película todavía se encuentra proyectándose en salas, se estrenó el 10 de octubre de 2025 y parece que aún le quedan varios días por delante, y en Estados Unidos hizo lo propio el 12 de septiembre, se ha anunciado que en territorio americano Downton Abbey: El gran final estará disponible para streaming en Peacock a partir del 7 de noviembre de 2025.

En nuestro país, la serie original puede encontrarse en plataformas de vídeo bajo demanda tan dispares como Prime Video, Disney+ o SkyShowtime, y aunque todavía no se ha anunciado el destino de la película que ha puesto el punto y final a las historias de la familia Crawley en su casa de campo de Yorkshire en la época eduardiana, lo más fácil es que sea SkyShowtime la que se haga con tan ansiado pastel.

La película que supuso el adiós definitivo

La cinta, dirigida por Simon Curtis y escrita por Julian Fellowes, marca el cierre definitivo de la saga. Ambientada en los años 30, muestra cómo la familia Crawley y su servidumbre afrontan nuevos cambios sociales y escándalos que amenazan la estabilidad de la célebre mansión.

Lady Mary Talbot (Michelle Dockery) se ve envuelta en una crisis personal y un chantaje que pone en riesgo la fortuna familiar, mientras el resto de los personajes lidian con los efectos del tiempo y la llegada de una nueva generación dispuesta a llevar las riendas de Downton Abbey.

La serie que redefinió el drama histórico

La serie original Downton Abbey se emitió entre 2010 y 2015, con seis temporadas que se convirtieron en un fenómeno en todo el mundo. Creada por Julian Fellowes, narraba las vidas cruzadas de la aristocrática familia Crawley y sus sirvientes a lo largo de los grandes cambios sociales del primer tercio del siglo XX: desde el hundimiento del Titanic hasta la Primera Guerra Mundial y los albores de la modernidad.