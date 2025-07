La película más aterradora de los últimos años no es de terror: es este retrato del mal cotidiano, y está en streaming

Esta película no muestra la violencia. Ni falta que hace. Basada en la novela de Martin Amis, Jonathan Glazer escribe y dirige una de las películas más perturbadoras de los últimos años, y lo mejor es que lo hace sin recurrir a una sola imagen explícita del horror. Su fuerza está en lo que sugiere, en lo que ocurre más allá de esa apariencia ofensiva, y en ese contraste brutal entre la calma de la superficie y el infierno que se intuye al fondo. Eso sí, te aseguramos que consigue incomodar desde el primer minuto.

Ganadora del Oscar a 'Mejor Película Internacional' y del Gran Premio del Jurado en Cannes, la cinta supera el 90 % de valoraciones positivas en casi todas las plataformas de crítica, como en Rotten Tomatoes. Y el público tampoco se queda atrás: 79% de aprobación en esta misma web de reseñas, 7,3/10 en IMDb y 6,4/10 en la exigente FilmAffinity, donde aparece en su ranking de mejores películas de 2023. Muchos la comparan con El hijo de Saúl, aunque aquí el enfoque es más frío y más contenido, y quizá por eso más demoledor. Sin duda, un detalle quemarca la diferencia es el diseño de sonido, también premiado en los Oscar. Mientras vemos escenas casi idílicas, lo que se oye nunca se muestra. El horror es constante, pero apenas se ve, y eso es precisamente lo que más impacta.

Es posible vivir junto al horror y mirar hacia otro lado

Ambientada en plena Segunda Guerra Mundial, esta inquietante y perturbadora película retrata la vida cotidiana del comandante de Auschwitz, Rudolf Höss (Christian Friedel), y su familia, entre ellos su esposa Hedwig Höss (Sandra Hüller). La pareja intenta construir una existencia familiar perfecta en una casa con jardín, justo al otro lado del muro que separa su idílico hogar del campo de concentración. La trama se centra en la aparente normalidad y rutina doméstica de los Höss: paseos familiares, cuidados del jardín, baños en el río y celebraciones totalmente normales dentro de su hogar, mientras se intuyen los horrores del Holocausto a escasos metros, presente a través de otros detalles.

De hecho, no esperes ver el drama de forma explícita: el sufrimiento se cuela a través del humo de las chimeneas, los gritos lejanos, el sonido de los disparos, los trenes que llegan constantemente al campo y la sangre en las botas del comandante Höss. Al elegir una mirada fría y distante, la película resalta con más fuerza la banalidad del mal: cómo es posible convivir con el genocidio sin apenas inmutarse, manteniendo intacta la apariencia de una vida burguesa y ordenada. Un retrato tan sobrio como escalofriante.

Como seguro que ya imaginabas, estamos hablando de 'La zona de interés', una de las películas que estaban en boca de todos hace un par de años. Si no la viste en su momento, ahora tienes la oportunidad de hacerlo desde Movistar Plus+ y Filmin. Su duración es de 106 minutos, así que no te robará demasiado tiempo.