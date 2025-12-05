Policías quedan atónitos después de que un robotaxi circulase por medio de una tensa detención

¿Necesitas llegar lo más rápido posible a tu destino sin importar por donde pase tu taxi? Pues llama a Waymo. El pasado martes uno de los coches autónomos de la compañía de robotaxis puso en serio peligro la vida de una cliente tras chocar contra un coche policial. El incidente ocurrió en el centro de Los Ángeles, donde la policía había detenido a un conductor a un conductor por un delito grave tras una persecucción, según señaló la NBC.

Imágenes compartidas por el influencer Alex Choi muestran esta desconcertante secuencia. Se puede ver como el Waymo pasa junto a la fila de coches patrulla, como si con él no fuese la cosa, acercándose a pocos metros del delincuente que los agentes de la ley habían ordenado que se quedase quieto en el suelo.

En el video, se escucha a los agentes gritarle al Waymo que despejara la zona. En cambio, hizo todo lo contrario. Redujo la velocidad al mínimo e intentó acercarse sigilosamente a la acera, justo cerca de donde el sospechoso era retenido a punta de pistola.

"¡A la izquierda! ¡A la izquierda!", se oye gritar a un agente mientras el taxi sin conductor encendía su intermitente hacia la derecha. Lo que quedó claro es que el Waymo no responde a órdenes verbales que no se produzcan en el interior del vehículo. Al menos, todo salió bien, ya que como terminó informando NBC ninguna persona ni ninguna maquina resultaron heridas.

En respuesta al incidente, un portavoz de la compañía declaró al citado medio : "La seguridad es nuestra máxima prioridad en Waymo, tanto para quienes viajan con nosotros como para quienes compartimos las calles. Cuando nos encontramos con eventos inusuales como este, aprendemos de ellos para seguir mejorando la seguridad vial y operando en ciudades dinámicas".

Una clase de incidente que no es nuevo en la compañía

Este no parece haber sido un caso aislado. Waymo ha tenido recientemente otro problemas operativos. Por ejemplo, en San Francisco un robotaxi atropelló a un querido gato de un vecindario, lo que provocó un intenso examen por parte de las autoridades locales. Mientras tanto, en Santa Mónica, dos importantes puntos de carga tuvieron que para su operaciones durante la noche después de que vecinos de la zona del ruido y el trafico producidos por la empresa.