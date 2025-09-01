Prime Video cancela 'Motorheads', pero no todo está perdido para esta suerte de 'Fast & Furious' para la generación Z

Cuando el pasado mes de mayo, concretamente el día 20, Prime Video estrenaba Motorheads, la vimos sin demasiadas expectativas, pero nos encontramos con un drama destinado a la juventud que estaba mucho mejor de lo que nos esperábamos y que mezclaba amoríos con carreras callejeras de manera bastante eficiente.

Lo cierto es que, con su combinación de romance adolescente, misterio familiar y adrenalina, parecía que la serie lo había hecho suficientemente bien como para ganarse una segunda temporada en la plataforma donde se emite en exclusiva, no en vano Motorheads logró mantenerse en el Top 10 diario de Prime Video durante meses, incluso escalando de nuevo al Top 5 semanas después de su estreno.

De hecho, el propio Vernon Sanders, máximo responsable de televisión de Amazon MGM Studios, hablaba en julio con optimismo sobre el futuro de la ficción: "Motorheads realmente ha conectado con nosotros y nos ha tocado. Lo que más me ha emocionado ver en esa serie en particular es que tiene unas tasas de finalización estupendas. Así que la gente que empieza la serie tiende a verla hasta el final, y eso es una gran señal. Así que gracias por preguntar por ella. Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido".

Al final, cancelada

Palabras vacías. Deadline ha confirmado que Prime Video ha optado por no renovarla para una segunda temporada. La razón principal parece residir precisamente en los números globales: aunque quienes la empezaban solían terminarla, la serie nunca consiguió entrar en el Top 10 semanal de Nielsen (el medidor de audiencias estadounidense por antonomasia) y en Luminate solo se mantuvo cinco semanas en lista, mayormente en posiciones bajas.

El título, poco atractivo para el público femenino pese a la mezcla de géneros, y la falta de promoción en comparación con otros productos juveniles de la plataforma, como Maxton Hall o la saga Culpa, tampoco jugaron a su favor.

Así, Motorheads se une a la lista de series canceladas en 2025 pese a dejar tramas importantes abiertas. La primera temporada concluía con dos grandes cliffhangers: una carrera nocturna que acababa en un aparatoso accidente y una misteriosa llamada que podía desvelar la identidad del padre ausente de los protagonistas.

La esperanza nunca se pierde

No obstante, no todo está perdido. Los productores, con el permiso de Amazon, ya han empezado a mover la serie en busca de un nuevo hogar. Jason Seagraves, productor ejecutivo junto a John A. Norris, se mostró esperanzado y confirmó en sus declaraciones esto mismo.

"Aunque Johnny y yo estamos decepcionados porque Motorheads no continuará en Prime Video", comienza diciendo, "no podríamos estar más orgullosos de lo que el equipo ha creado. A pesar de salir con una visibilidad de audiencia imposible, nuestra apasionada y ruidosa base de fans tomó la iniciativa e hizo que la serie fuera imposible de ignorar. Su entusiasmo nos ha dado energía y somos optimistas de que encontraremos un lugar que crea en la serie y la apoye".