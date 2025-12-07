¿Por qué los hombres se rompen más el ligamento que las mujeres? Un estudio realizado con miles de resonancias tiene la respuesta

Durante años se creyó que las mujeres tenían más riesgo de romperse el ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más temidas en el deporte. Pero un nuevo estudio basado en más de 13.000 resonancias magnéticas sugiere que esa creencia podría no ser del todo cierta.

Investigadores de la Sociedad Radiológica Norteamericana analizaron 13.549 escáneres de rodilla realizados entre 2015 y 2022 en Estados Unidos y hallaron un patrón sorprendente: los hombres sufren más roturas que las mujeres, especialmente a partir de los 20 años.

Un cambio en la visión tradicional

Según el estudio, las lesiones en mujeres eran más frecuentes durante la adolescencia, entre los 15 y 19 años, mientras que en los hombres aumentaban a partir de los 20, coincidiendo con una mayor participación en deportes de contacto, como el fútbol o el baloncesto.

“Las cifras varían según el grupo de edad y la intensidad del deporte”, explican los autores. “A partir de los 25 años, el riesgo de los hombres supera claramente al de las mujeres, probablemente por la exposición a actividades de mayor impacto o fuerza física”.

Hasta ahora, muchos programas de prevención se centraban en mujeres deportistas, sobre todo en ligas universitarias y profesionales. Sin embargo, este nuevo análisis apunta a que los hombres también necesitan estrategias específicas de prevención y entrenamiento para reducir el riesgo.

El equipo sugiere quefortalecer la zona central del cuerpo (abdomen, espalda baja y caderas), mejorar el control del movimiento y cuidar la técnica de salto y aterrizaje son medidas eficaces tanto para hombres como para mujeres. Pero, subrayan, los programas deberían adaptarse al tipo de esfuerzo más habitual en cada grupo.

El hallazgo, presentado durante el Congreso Anual de la Sociedad Radiológica de América del Norte, podría cambiar la forma en que médicos y entrenadores abordan la prevención de lesiones en jóvenes y adultos activos.