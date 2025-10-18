No sabía qué acción ponerle al botón de acción de mi iPhone… así que le asigné una distinta según la app abierta

Durante meses tuve el botón de acción del iPhone sin una función fija. Probé con la linterna, la cámara, el modo silencio… pero nada terminaba de convencerme. Quería algo más útil, algo que realmente se adaptara a mí y no al revés. Así que decidí experimentar un poco más a fondo.

Y resulta que la solución estaba delante de mis narices: la app Atajos. Con un poco de paciencia y algo de creatividad, conseguí que el botón haga cosas distintas según la app que tenga abierta. Ahora, cada vez que lo pulso, el iPhone parece leerme la mente.

Así puedes hacer que el botón de acción de tu iPhone sea multifuncional

Una de las funciones que más juego da del botón de acción del iPhone es la posibilidad de asignarle un atajo de la app Atajos. Y ahí está la magia. Porque con un solo gesto puedes hacer que el iPhone ejecute tareas concretas: activar el modo lectura en Safari, bajar el volumen en apps como YouTube o activar el modo No molestar si no hay ninguna app abierta.

La clave del atajo que he usado es que desde hace algunas versiones de iOS, hay una acción que permite saber qué app hay en pantalla o si no hay ninguna app abierta. Y con eso es precisamente con lo que he jugado para crear el atajo. Aunque esto es un poco más técnico, lo que he hecho ha sido ir encadenando condiciones en las que el botón de acción “mira” qué app está abierta o no para realizar una acción en concreto.

¿El resultado? Un botón de acción que actúa según la app abierta. En mi caso, Safari y YouTube, pero cada persona puede elegir las apps que quiera. Puedes descargar el atajo desde este enlace y editarlo a tu gusto poniendo las apps y acciones que quieras debajo. Se pueden añadir más condiciones, pero creo que con estos tres supuestos puede ser suficiente para casi todo el mundo.

Y lo mejor de todo es que, una vez lo configuras, funciona como por arte de magia. No hay que abrir nada ni pensar qué hace el botón: simplemente lo pulsas y el iPhone reacciona según lo que estés haciendo. Es una de esas pequeñas cosas que te hacen sentir que realmente dominas tu dispositivo.