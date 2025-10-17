Este es el motivo por el que Apple baja el precio de sus productos

Apple ha presentado recientemente el MacBook Pro, el iPad Pro y el Apple Vision Pro con chip M5. Aunque el ordenador espacial de la compañía aún no está disponible en España, tanto el iPad Pro como el MacBook Pro, ya están disponibles en la web de la compañía para su reserva y su lanzamiento será el próximo miércoles, 22 de octubre.

Tanto el nuevo MacBook Pro como el iPad Pro cuestan 100 euros menos que sus anteriores generaciones, algo que los usuarios agradecerán. Pero esta bajada de precio también ha llegado a otros dispositivos de las gamas, lo que significa que ahora es posible comprar casi todos los iPad y Mac más baratos.

¿Cuál es la razón de que algunos modelos de iPad y Mac hayan bajado de precio?

Los precios de los productos se establecen inicialmente en dólares estadounidenses antes de adaptarse a cada mercado. Este proceso tiene en cuenta factores económicos y logísticos que influyen directamente en el precio final que pagan los usuarios en cada país, y puede variar en función del contexto global.

Entre los aspectos que determinan estos ajustes se incluyen el tipo de cambio, los impuestos aplicables en cada región, los costes de producción y distribución, así como posibles aranceles o tasas reglamentarias. Gracias a esta estrategia, la compañía mantiene una coherencia internacional en su política de precios a pesar de las diferencias locales.

Estos son los modelos de iPad y Mac que han bajado de precio

El nuevo MacBook Pro M5 ya es oficial Apple

Teniendo en cuenta lo anterior, los precios de algunos modelos de iPad y Mac se han tenido que ajustar para que tengan coherencia. Y las rebajas han llegado a varios modelos, siendo la gama iPad la más beneficiada:

MacBook Pro: baja 100 euros en todas sus configuraciones, tanto en los modelos de 14 como de 16 pulgadas con chips M4 Pro y M4 Max.

MacBook Air: se reduce 100 euros en cada versión del modelo con chip M4 , partiendo ahora de 1.099 euros en el de 13 pulgadas y 1.399 euros en el de 15 pulgadas.

iPad Air: baja hasta 100 euros según el tamaño; el modelo de 11 pulgadas cuesta ahora 649 euros y el de 13 pulgadas , 849 euros .

iPad mini: reduce su precio 50 euros , pasando de 599 a 549 euros , una buena rebaja para el tablet compacto de la marca.

iPad (10.ª/11.ª generación): baja 20 euros, quedando en 379 euros, y confirma así una tendencia de descensos progresivos en el modelo más asequible de la gama.

En cualquier caso, Apple ha actualizado los precios de gran parte de sus gamas de Mac y iPad, lo que supone una buena oportunidad para quienes pensaban cambiar de equipo.