Sería la gran novedad de los AirPods Pro 3, pero no estaría disponible el día de lanzamiento

Apple celebrará su evento especial el próximo 9 de septiembre, en el que esperamos ver la nueva serie iPhone 17, los nuevos Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE de tercera generación, así como los AirPods Pro 3, que han empezado a sonar con fuerza para dicho evento en los últimos días y, de hecho, ya cuentan con fundas disponibles en Amazon.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Parece que su gran novedad relacionada con el software no llegará, al menos el día de lanzamiento. Esta función sería la traducción en vivo, algo que ya hemos visto en iOS 26 en aplicaciones como Música, Mensajes o FaceTime.

¿Lanzamiento de un producto sin una de sus principales funciones?

Uno de los avances que podrían llegar, tal y como menciona la fuente, sería un sensor capaz de medir la frecuencia cardíaca. Este sensor ya está presente en otros auriculares de Apple, como los Powerbeats Pro 2, por lo que sería lógico que llegase también a los AirPods Pro 3. Por otro lado, el segundo sensor estaría destinado a medir la temperatura corporal.

Puede parecer extraño que unos sensores de salud sean protagonistas en unos auriculares centrados en el audio, pero no debería sorprendernos, ya que poco a poco Apple está convirtiendo los AirPods en un dispositivo enfocado también en la salud. De hecho, los AirPods Pro 2 ya son capaces de realizar test de audición o funcionar como audífonos.

Afortunadamente, las funciones de salud sí estarían disponibles desde el día de lanzamiento, aunque una de las características más importantes a nivel de software no. Según la fuente consultada por 9to5mac, la traducción en vivo no estaría lista al principio y podría llegar más adelante mediante una actualización del firmware de los AirPods.

Otras novedades de los AirPods Pro 3 podrían ser un estuche más pequeño con controles táctiles, ligeros cambios en el diseño de los auriculares, un nuevo chip, así como mejoras en el sonido y la cancelación de ruido. La buena noticia es que queda muy poco para salir de dudas.