Mi serie favorita de Netflix es también la de casi todo el mundo: su fantasía ochentera te encantará

No fue la primera serie de Netflix, pero sí la que catapultó a la plataforma al estrellato, convirtiéndola en un icono de la cultura pop mundial. Creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, es toda una mezcla de ciencia ficción, nostalgia ochentera y elementos de terror con una base auténtica: la supuesta operación secreta del gobierno estadounidense que ha alimentado el imaginario colectivo desde hace décadas. Se trata de la teoría conspirativa real conocida como el Proyecto Montauk, que de hecho iba a dar nombre a la serie inicialmente, aunque luego cambiaron de idea.

Desde 2016, la serie ha recibido más de 230 nominaciones y 70 premios, incluyendo varios Emmy y SAG, pero lo más alucinante de su éxito es que ha generado todo un universo de merchandising, videojuegos, cómics, libros e incluso una obra de teatro en Londres. Su primera temporada es líder en el ranking de cine y series sobre monstruos de FilmAffinity, pero el mayor mérito es encontrar todas y cada una de sus entregas dentro de este listado. Además, en la prestigiosa web de reseñas Rotten Tomatoes presume de un 90% de valoraciones positivas de críticos y audiencia, pero si todavía no estás convencido del todo, ahí va su sinopsis.

De una conspiración real a un fenómeno global que arrasa en audiencias

Ambientada en los años 80 en el pequeño pueblo ficticio de Hawkins, Indiana, la historia comienza con la desaparición de un niño llamado Will Byers (Noah Schnapp), lo que desencadena una serie de eventos paranormales. Joyce, su madre (Winona Ryder), está convencida de que su hijo intenta comunicarse con ella desde algún lugar extraño y aterrador, mientras que el jefe de la policía local, Jim Hopper (David Harbour), comienza a descubrir pistas que lo llevan hasta un laboratorio secreto del gobierno. Paralelamente, el grupo de amigos de Will, compuesto por los entrañables Mike, Dustin y Lucas (Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin), se cruza con una misteriosa niña con poderes telequinéticos: Once (Millie Bobby Brown), la cual se ha escapado del Laboratorio de Hawkins tras abrir accidentalmente un portal.

Poco a poco, descubren que hay una dimensión paralela conocida como el Mundo del Revés, poblada por criaturas de lo más siniestras y que amenaza con invadir el mundo real. A lo largo de las temporadas, los protagonistas evolucionan (hasta los que menos te esperas se acaban ganando tu cariño) y tienen momentos que te sorprenden emocionalmente, pero lo más adictivo es ver cómo se enfrentan a peligros sobrenaturales cada vez más imponentes: si te acabas enganchando, te aseguramos que no olvidarás fácilmente amenazas como el Demogorgon, el Azotamentes y el poderoso Vecna.

Efectivamente, estamos hablando de uno de los pesos pesados del catálogo de Netflix: la única e irrepetible 'Stranger Things'. Si todavía no la has visto y vas a hacerlo justo ahora, tendrás a tu disposición 4 temporadas y 34 capítulos, con una duración aproximada de 42-150 minutos cada uno, ya que la cuarta entrega superó con creces la duración estándar de cualquier serie. ¿Lo mejor? La quinta y última temporada verá la luz este mismo año, todavía sin fecha anunciada, pero ya en fase de producción.