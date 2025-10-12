Stephen Hawking, físico, y su última advertencia: "El desarrollo de una inteligencia artificial completa podría significar el fin de la raza humana"

Actualmente hay dos líneas de pensamiento contrapuestas en relación a la teoría que afirma que el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) puede provocar el fin de la humanidad tal como la conocemos.

Dentro del primer grupo se encuentran voces como la del presidente de OpenAI, Bret Taylor, el cual asegura que estamos en una burbuja de IA, pero eso no es el fin del mundo y dentro del segundo hay varios expertos entre los cuales debemos destacar al ya fallecido Stephen Hawking, uno de los grandes genios de la humanidad.

De hecho, a pesar de que Hawking nos dejó hace siete años, un momento en el que la IA todavía estaba en pañales, sus palabras siguen estando vigentes a día de hoy, ya que el físico ya nos advirtió 11 años atrás de los peligros de una inteligencia artificial completa.

Stephen Hawking anticipó uno de los grandes riesgos de la IA

A finales del año 2014, el medio británico BBC publicó un informe que recoge unas declaraciones del conocido astrofísico en las cuales asegura que "el desarrollo de una inteligencia artificial (IA) completa podría traducirse en el fin de la raza humana".

Por lo tanto, Hawking predijo que la llegada de la llamada Inteligencia Artificial General (AGI) podría provocar el temido fin del mundo.

Esta advertencia de Stephen Hawking se produjo en respuesta a una pregunta acerca de la renovación del sistema avanzado de comunicación que el científico usaba para comunicarse, el cual fue desarrollado por la compañía Intel y por la empresa británica Swiftkey y utilizaba una tecnología que incluía una forma primigenia de IA.

De hecho, el sistema de comunicación de Hawking lo que hacía era aprender cómo pensaba el científico para luego sugerirle las palabras que quería utilizar para expresarse.

Pero eso no es todo, ya que el físico también advirtió que la IA puede "decidir rediseñarse por cuenta propia e incluso llegar a un nivel superior" y que los humanos no podremos competir con las máquinas y seguramente seremos superados por ellas:

Los humanos, que son seres limitados por su lenta evolución biológica, no podrán competir con las máquinas, y serán superados.

Sea como fuere, el desarrollo de una AGI está provocando un arduo debate entre los expertos tecnológicos, ya que mientras unos consideran que es algo bueno para el futuro de la humanidad, otros piensan justo lo contrario, que esta tecnología nos va a acabar sustituyendo y gobernando, al más puro estilo de la "Skynet" de la saga de películas 'Terminator'.