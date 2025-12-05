Subida de precios en Movistar: esto es lo que subirá cada tarifa de fibra con móvil, paquete televisivo y línea adicional

Ya sabemos cuánto subirán los precios de Movistar en las tarifas de fibra y móvil con televisión, líneas adicionales para estas tarifas o paquetes televisivos. La semana pasada conocimos que la operadora azul aplicaría una subida desde el 13 de enero de 2026, algo que también harán Orange y Vodafone para el inminente año. Ahora, por fin, sabemos exactamente cuánto aumentará cada uno de los servicios, planes o packs afectados.

Ha sido la propia compañía quien lo ha detallado en su documento de condiciones legales para enero de 2026. A continuación te mostramos todas las subidas y, ojo, también las bajadas, porque algunas cuotas se reducen.

Tarifas de fibra y móvil (tarifas miMovistar)

miMovistar Max (Fibra 1 Gb con 2 líneas móviles: ilimitada y 5 GB): pasa de 63 a 65 euros al mes (+2 euros)

(Fibra 1 Gb con 2 líneas móviles: ilimitada y 5 GB): pasa de 63 a 65 euros al mes (+2 euros) miMovistar Ilimitado (Fibra 1 Gb con 2 líneas móviles ilimitadas): pasa de 80 a 82 euros al mes (+2 euros)

(Fibra 1 Gb con 2 líneas móviles ilimitadas): pasa de 80 a 82 euros al mes (+2 euros) miMovistar Ilimitado x 2 (Fibra 1 Gb con 2 líneas ilimitadas, MultiSIM y otras ventajas): pasa de 96 a 99 euros al mes (+3 euros)

(Fibra 1 Gb con 2 líneas ilimitadas, MultiSIM y otras ventajas): pasa de 96 a 99 euros al mes (+3 euros) miMovistar Ilimitado x 4 (Fibra 1 Gb con 4 líneas móviles ilimitadas): pasa de 126 a 129 euros al mes (+3 euros)

Líneas adicionales

20 GB : pasa de 8 a 9 euros al mes (+1 euro)

: pasa de 8 a 9 euros al mes (+1 euro) 50 GB : pasa de 16 a 17 euros al mes (+1 euro)

: pasa de 16 a 17 euros al mes (+1 euro) Ilimitados GB: pasa de 21 a 22 euros al mes (+1 euro)

Paquetes televisivos

Movistar Plus+ (versión para clientes de fibra y móvil): pasa de 13 a 14 euros al mes (+1 euro)

(versión para clientes de fibra y móvil): pasa de 13 a 14 euros al mes (+1 euro) Fútbol Total : pasa de 49 a 50 euros al mes (+1 euro)

: pasa de 49 a 50 euros al mes (+1 euro) LaLiga : pasa de 35 a 36 euros al mes (+1 euro)

: pasa de 35 a 36 euros al mes (+1 euro) Champions : pasa de 23 a 24 euros al mes (+1 euro)

: pasa de 23 a 24 euros al mes (+1 euro) Ficción Total : pasa de 19 a 21 euros al mes (+2 euros)

: pasa de 19 a 21 euros al mes (+2 euros) Ficción Total con Netflix Premium : pasa de 37 a 39 euros al mes (+2 euros)

: pasa de 37 a 39 euros al mes (+2 euros) Ficción Total con Netflix Anuncios : pasa de 24 a 26 euros al mes (+2 euros)

: pasa de 24 a 26 euros al mes (+2 euros) Ficción Total con Disney+ : pasa de 25 a 29 euros al mes (+4 euros)

: pasa de 25 a 29 euros al mes (+4 euros) Disney+ con anuncios : pasa de 5,99 a 6,99 euros al mes (+1 euro)

: pasa de 5,99 a 6,99 euros al mes (+1 euro) Disney+ Estándar : pasa de 9,99 a 10,99 euros al mes (+1 euro)

: pasa de 9,99 a 10,99 euros al mes (+1 euro) Disney+ Premium : pasa de 13,99 a 15,99 euros al mes (+2 euros)Mezzo: pasa de 8 a 6 euros al mes (-2 euros)

: pasa de 13,99 a 15,99 euros al mes (+2 euros)Mezzo: pasa de 8 a 6 euros al mes (-2 euros) Stingray Classica : pasa de 8 a 6 euros al mes (-2 euros)

: pasa de 8 a 6 euros al mes (-2 euros) Playboy : pasa de 10 a 8 euros al mes (-2 euros)

: pasa de 10 a 8 euros al mes (-2 euros) Extra Latino : pasa de 4,42 a 2,42 euros al mes (-2 euros)

: pasa de 4,42 a 2,42 euros al mes (-2 euros) Adultos: pasa de 20 a 18 euros al mes (-2 euros)

Actualmente, si visitas la web de Movistar y seleccionas uno de sus paquetes de fibra + móvil o un paquete televisivo, se indicará el cambio de precio desde el 13 de enero.