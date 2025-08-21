'The Brutalist', ganadora de 3 Oscars y con Adrien Brody al frente, la semana que viene en streaming

Si hay una película que tenéis que ver en versión original, es esta, y es que sin querer desmerecer al equipo de doblaje en castellano, The Brutalist se disfruta mucho mejor en su idioma, pues ver y sobre todo escuchar a Adrien Brody y a Felicity Jones en húngaro y con acento no tiene precio; pero para bien lo decimos.

Estrenada en cines a finales de enero de este mismo año en nuestro país, a otros territorios llegó bastante antes, The Brutalist, con sus más y sus menos, se ha convertido en uno de los títulos imprescindibles de la temporada y está muy próxima a llegar al streaming incluida con nuestra suscripción.

Brutalismo a finales de mes

Ahora la cinta llega en exclusivaa SkyShowtime: estará disponible en la plataforma a partir del sábado 30 de agosto. Tras su recorrido en salas y su éxito en premios, se suma así al catálogo de estrenos de prestigio que la plataforma está reforzando este año.

The Brutalisttriunfó en la última edición de los Premios Oscar con tres galardones, entre ellos Mejor Música Original y Mejor Fotografía. Adrien Brody se alzó con su segundo Oscar por este papel, además de un Globo de Oro y un BAFTA, consolidando la que muchos críticos han calificado como la mejor interpretación de su carrera desde El pianista.

La historia sigue los pasos de László Toth (Adrien Brody), un arquitecto húngaro que logra escapar de la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos, intentará reconstruir su vida y su matrimonio con Erzsébet (Felicity Jones), tras años de separación por los cambios de fronteras y regímenes.

Instalado en Pensilvania, su talento llama la atención del acaudalado industrial Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), cuya propuesta profesional le abrirá un camino lleno de ambiciones, dilemas morales y un alto coste personal.

La plataforma a tener en cuenta

SkyShowtime refuerza con este estreno su catálogo de cine reciente reconocido en la temporada de premios. Junto a The Brutalist ya están disponibles en la plataforma Anora, Nosferatu, Robot Salvaje y Wicked, lo que convierte a este servicio en uno de los más atractivos para los amantes del cine de calidad.

En cuanto a precios, el plan Estándar con Anuncios tiene un coste de 4,99 euros al mes, el Estándar sin anuncios 7,99 euros, y el Prémium 12,99 euros. SkyShowtime también está presente en determinados paquetes de varias operadores de televisión.