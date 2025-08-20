Primeras imágenes de 'Half Man': HBO se queda en exclusiva con lo nuevo del creador de 'Mi reno de Peluche' de Netflix

En la primavera de 2024 Netflix lanzaba una serie que no dejó indiferente a nadie, ni siquiera a su creador, que pese al éxito y el reconocimiento por su producción tuvo que hacer frente a una demanda presentada contra la propia Netflix por, supuestamente, no estar tan basada en una historia real como se decía al inicio de cada episodio.

Anécdotas y juicios aparte, Mi reno de peluche consiguió que todos conociéramos el nombre de Richard Gadd, que además de creador y showrunner fue el protagonista de esta historia sobre acoso, y ya tiene casi listo su próximo proyecto.

40 años no son nada

HBO y la BBC han publicado las primeras imágenes de Half Man, una nueva serie dramática de seis episodios que se estrenará en 2026 tanto en HBO Max como en la BBC en aquellos territorios donde esté disponible y que llega con Gadd de nuevo como creador y productor ejecutivo.

En Half Man y como ya hiciera en Mi reno de peluche, Gadd no solo escribe sino que también interpreta a Ruben, uno de los protagonistas. La trama sigue la complicada relación entre Ruben y Niall (encarnado por Jamie Bell), dos "hermanos" separados que se reencuentran en la boda de Niall. Ese reencuentro provoca una explosión de violencia que nos llevará por un viaje en el tiempo a lo largo de casi cuarenta años, desde la década de los ochenta hasta la actualidad.

Para dar vida a las versiones más jóvenes de los protagonistas, el reparto incluye a Mitchell Robertson (como Niall en su juventud) y Stuart Campbell (como Ruben adolescente). La serie mostrará cómo estos personajes, inicialmente presentados como adolescentes problemáticos, atraviesan todas las fases de una relación marcada por los altibajos: amistad, conflictos, reconciliaciones, enfados y rupturas irreversibles.

Además de Gadd y Bell, el reparto cuenta con nombres como Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Piers Ewart, Scot Greenan, Charlotte Blackwood y Calum Manchip.