Tráiler de 'OT 2025: Los elegidos': cuándo conoceremos a los 18 aspirantes

Empezamos septiembre, lo que, en muchas cadenas y plataformas de vídeo en streaming, también quiere decir que arranca la nueva temporada de programas, con Operación Triunfo en el punto de mira de todos aquellos amantes de los concursos y la música.

En 2025, OT regresará a Prime Video, el popular servicio de vídeo a la carta de Amazon, lo que sucederá el día 15 del mes en el que nos encontramos, pero antes tendremos dos programas especiales en los que conoceremos a los 18 aspirantes.

Cuándo podremos ver los castings

Prime Video ha lanzado el tráiler de OT 2025: Los elegidos, dos episodios exclusivos de 45 minutos que mostrarán material inédito de los castings de Operación Triunfo 2025. Estos especiales estarán disponibles a partir del viernes 12 de septiembre en España y en más de 30 países y territorios de Latinoamérica. Su propósito es calentar motores y mostrar al público cómo se ha ido fraguando la selección de los concursantes que lucharán por entrar en la Academia.

El primer episodio llevará a los espectadores a revivir la primera y segunda fase de los castings, que este año congregaron a más de 11.500 aspirantes en nueve ciudades de España: Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela, Bilbao, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid. El recorrido mostrará todas las fases, desde las largas colas de candidatos hasta los momentos clave frente al jurado, captando tanto la ilusión como la tensión de los participantes.

Por su parte, el segundo episodio se centra en el casting final. En esta fase, 83 finalistas demostraron su talento durante tres días de actuaciones y rondas eliminatorias, con la emoción creciendo a medida que se acercaba el desenlace. Será ahí donde se desvele por primera vez quiénes son los 18 aspirantes que han conseguido hacerse con una plaza para la Gala 0.

Que comience la gala

La esperada Gala 0 se emitirá en directo el lunes 15 de septiembre a las 22:00 horas en Prime Video. En ella, los 18 elegidos tendrán que convencer al jurado y al público con su primera actuación individual, en un escenario que servirá como carta de presentación antes de entrar en la Academia. Las galas semanales se celebrarán todos los lunes a la misma hora hasta el 15 de diciembre, completando un total de 14 emisiones en directo desde Terrassa (Barcelona).